  2. Милано - Кортина 2026
  Анина Цурбриген разочарована: Исках да пресека финала за България

Анина Цурбриген разочарована: Исках да пресека финала за България

Анина Цурбриген разочарована: Исках да пресека финала за България

Скиорката Анина Цурбриген заяви, че е била много нервна преди старта на олимпийския си дебют днес в алпийския гигантски слалом на Игрите в Кортина-Милано и не скри разочарованието си, че не успя да запише резултат в състезанието.

Анина Цурбриген не завърши първия манш, Бриньоне отвя конкуренцията в Кортина
Анина Цурбриген не завърши първия манш, Бриньоне отвя конкуренцията в Кортина

22-годишната Цурбриген, чиято майка е българка, но е родена и израснала в Швейцария, не успя да завърши състезанието на пистата "Олимпия деле Тофане" в Кортина д'Ампецо, след като пропусна врата в долната част на трасето в първия манш.

"Бях много нервна, но това не е нещо необичайно за мен. По-скоро беше добър знак, че съм готова, с всички емоции в мен и със силата да натискам по трасето. Когато тръгнах, усещах голямо вълнение. За нещастие направих няколко грешки, опитах се да ги пренебрегна и да карам възможно най-бързо, но на една от вълните на пистата влязох прекалено бързо и не успях да взема следващата врата. Разочарована съм. Не беше това, на което се надявах. Исках да мина финалната линия за България. Надявам се да го направя в сряда (в слалома) с добър резултат", заяви Цурбриген.

Приказката на Бриньоне продължава! Италианката грабна златото и в гигантския слалом
Приказката на Бриньоне продължава! Италианката грабна златото и в гигантския слалом

Тя призна, че е очаквала по-добър резултат в гигантския слалом, в който се чувства по-силна.

"Чувствах се по-подготвена в гигантския слалом в сравнение със слалома, въпреки че това са сходни дисциплини. Все пак за да мен гигантският слалом идва по-естествено.  Имам по-добро усещане за скоростта, за това кога да започна да завивам. Слаломът е просто завой след завой. Сега ще се концентрирам върху тренировките за предстоящото състезание и се надявам да бъда напълно готова за него", каза още тя.

Снимки: Startphoto

