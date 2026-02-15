FIVB: Блясъкът на младостта - Симеон Николов

Когато България достигна финала на Световното първенство по волейбол за мъже през 2025 г., значимостта на този момент надхвърли рамките на самия турнир. Това бе първият медал за страната от световен шампионат от 2006 г. насам, когато „лъвовете“ спечелиха бронз в Япония, и едва второ участие на финал след среброто през 1970 г. За отбор с горда история и множество отличия, сребърният медал носеше тежестта на поколения.

В центъра на този брилянтен поход бе Симеон Николов, тогава едва на 18 години, но вече задаващ темпото на националния отбор под най-ярките прожектори. Неговото влияние си проличаваше в ключовите моменти, когато важните решения минаваха през него, съотборниците му търсеха погледа му, съперниците се колебаеха, а топката се движеше точно там, където той искаше.

Постижението имаше и допълнителен емоционален пласт. В последния български отбор, стъпил на подиума на Световно първенство през 2006 г., бе Владимир Николов. Близо две десетилетия по-късно неговите синове, Алекс и Мони, изведоха България отново до финал, носейки едновременно очаквания и наследство, без обаче да изглеждат притиснати от тях.

Мони не възприема това чувство за отговорност като бреме. За него то е просто част от начина, по който разбира позицията си в спорта.

„Приел съм истината, че съм един от малцината“, споделя Мони, изразявайки по-скоро осъзнаване, отколкото амбиция.

Основите на този светоглед са положени рано. Семейството остава централна фигура в подхода на Мони както към живота, така и към волейбола – не като отправна точка от миналото, а като постоянно влияние. Съветът, който винаги носи със себе си, е свързан с усилия, измервани със собствени стандарти, а не с външни награди.

„Родителите ми са ме научили да работя толкова, колкото знам, че ще бъда удовлетворен, когато всичко свърши“, казва той.

Този принцип го води през бързите преходи – от юношеския волейбол до мъжкия национален отбор и световната сцена, където очакванията идват незабавно и без почивка.

Въпреки мащаба на своя възход, вниманието му остава съсредоточено върху отделните моменти, а не върху публичното признание. Когато говори за феновете, за него е важен не размерът на жеста, а намерението зад него.

„Наистина оценявам, когато феновете отделят от времето си, за да ме накарат да се почувствам специален. Това е останало в мен“, споделя той.

Извън състезанията неговата гледна точка отразява реалността на млад спортист, който живее професионален живот далеч от дома. Пътуванията, непознатата среда и постоянната адаптация са част от рутината.

„Животът ми се нуждае от повече топло време и приятна компания“, разкрива Мони, изразявайки желание за простота, а не за бягство.

За Николов психичното здраве не е отделна грижа. То е пряко свързано с осъзнаването на избора и обстоятелствата.

„Грижа се за психичното си здраве, като оценявам позицията, в която се намирам, и живота, който съм избрал“, обяснява той, представяйки го като въпрос на гледна точка, а не на конкретни практики.

Тази яснота се пренася и в начина, по който говори за самия волейбол. Удоволствието не подлежи на коментар и той е категоричен за границата, която никога не би си позволил да прекрачи.

„Волейболът никога не ми тежи. Денят, в който ми натежи, ще бъде денят, в който ще се откажа.“

Поглеждайки напред, Николов не измерва бъдещото си аз с медали или рекорди. Когато го питат какво вярва, че ще остане след него, отговорът му е насочен навътре.

За един разпределител, чийто авторитет идва от умението да чете играта, да предвижда комбинации и да взима решения под напрежение, отговорът е напълно последователен. Мони вече действа в рамките на наследство и ниво на отговорност, с които малко играчи се сблъскват толкова рано.

