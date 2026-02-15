Популярни

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с победа №20

  • 15 фев 2026 | 16:52
  • 2087
  • 1

Волейболист №6 в света за 2025 година и световен вицешампион с България Симеон Николов и неговият отбор Локомотив (Новосибирск) постигнаха победа №20 в Суперлигата на Русия.

Възпитаниците на Пламен Константинов се наложиха като гост над Оренбуржие в Офенбург с 3:1 (25:20, 24:26, 25:14, 25:21) в мач от 25-ия кръг.

FIVB: Блясъкът на младостта - Симеон Николов
FIVB: Блясъкът на младостта - Симеон Николов

Симеон Николов реализира 6 точки (1 ас, 1 блок, 67% ефективност в атака) и получи оценка за играта си 6.4.

Така Локомотив остава на 4-о място във временното класиране с актив от 59 точки (20 победи, 5 загуби).

Иля Казаченков стана най-резултатен в мача с 24 точки (6 аса, 2 блока, 62% ефективност в атака - +14).

Омар Курбанов добави още 17 точки (1 ас, 2 блока, 56% ефективност в атака, 19% перфектно и 38% позитивно посрещане - +7).

Дмитрий Лизик се отлично с 12 точки (2 аса, 2 блока, 80% ефективност в атака - +6).

Александър Ткаченко реализира 12 точки (5 блока, 64% ефективност в атака - +10) за Оренбуржие.

ОРЕНБУРЖИЕ (ОРЕНБУРГ) - ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) 1:3 (20:25, 26:24, 14:25, 21:25)
ОРЕНБУРЖИЕ: Владимир Купряшкин 3, Михаил Хлякин 7, Дмитрий Кудряшов 4, Зарко Убипарип 7, Михаил Кулугин 3, Александър Ткаченко 12 - Максим Максименко-либеро (Артьом Александров 2, Евгений Рукавишников, Вадим Юцкевич 2, Илнур Рахматулин 1, Данил Давлетшин-либеро)
Старши треньор: АНТОН ВОЛВИЧ
Треньор: ИЛЯ САВЕЛИЕВ
ЛОКОМОТИВ: СИМЕОН НИКОЛОВ 6, Иля Казаченков 24, Омар Курбунов 17, Фьодор Воронков 11, Дмитрий Лизик 12, Михаил Вишняков 2 - Сеньон Кривитченко-либеро (Юрий Бражнюк 2, Сергей Мелкозьоров-либеро, Тимофей Бенкович, Вадим Ожиганов)
Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ
Треньор: АНДРЕЙ ЖЕКОВ.

ПЪЛЕН ЗАПИС на мача ОРЕНБУРЖИЕ - ЛОКОМОТИВ 1:3 - ТУК!

