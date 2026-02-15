Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. Хосу Урибе: Представихме се много добре

Хосу Урибе: Представихме се много добре

  • 15 фев 2026 | 16:52
Наставникът на Берое Хосу Урибе даде мнението си след поражението с 1:2 срещу Лудогорец. Той похвали момчетата си, които водеха в резултата до 84-ата минута.

"Загубихме, за съжаление. Момчетата се представиха много добре, бяха конкурентноспособни на Лудогорец. Не мога да искам повече от моите играчи, защото се представихме много добре. Поведохме, имахме шанс да вкараме и втори гол, но съм доволен. Трябва да изисквам от моите да работят както днес, да се борят във всеки мач и съм сигурен, че ще се получат добри резултати за нас. И срещу Ботев, и срещу Лудогорец се представихме много добре, трябва да интегрираме петимата нови и да изградим добър отбор", заяви испанецът в Разград.

