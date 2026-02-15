Рилски спортист отново се пребори за бронза в efbet Купа на България

Рилски спортист спечели за втора поредна година бронзовите медали в турнира за efbet Купа на България по баскетбол за жени, след като се наложи над БФБ Отбор със 77:56 (16:7, 28:13, 17:19, 16:17) в зала "Общинска" в Стара Загора. БФБ Отбор беше сформиран от Българската федерация по баскетбол (БФБ) специално за надпреварата и съставен изцяло от млади състезателки, тъй като тимовете в елитното първенство тази година са само три.

В спор за трофея от 16:00 часа днес един срещу друг ще излязат настоящият носител на Купата на България и шампион Монтана 2003 и миналогодишният финалист и сребърен медалист в първенството Берое.

Баскетболистките на Рилски спортист демонстрираха превъзходство от самото начало на двубоя в Стара Загора, като до почивката натрупаха преднина от 44:20. Последва равностойна трета четвърт, в която разликата се запази, а преди последните 10 минути резултатът бе 61:39 в полза на самоковския тим. Ситуацията не се промени особено в оставащото време, а дистанцията между съперниците се запази, за да ликуват самоковки в края.

Раня Абурая беше най-резултатна за победителките с 14 точки, а Джозе Ан Джонсън добави 13 точки и 4 борби. Ивана Бонева завърши с 9 точки, 6 борби и 4 асистенции.

За отбора на БФБ Силвия Миленова се отличи с 18 точки и 5 борби, докато Дария Райкова се отчете с 9 точки, 4 борби и 3 асистенции.

В следващия кръг от женското баскетболно първенство на 21 февруари Монтана 2003 ще приеме Рилски спортист в зала "Младост" в Монтана.