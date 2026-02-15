Габи Стоева: Историята е написана!

България спечели историческа първа титла на Европейското отборно първенство по бадминтон за жени в Истанбул (Турция). Националките, водени от Петя Неделчева, победиха на финала фаворита Дания с 3:1.

"Историята е написана! България е европейски отборен шампион при жените!", написа в профила си в Инстаграм Габриела Стоева, петкратна европейска шампионка на двойки заедно със сестра си Стефани.

В състава влизат Стефани и Габриела Стоеви, Калояна Налбантова, Гергана Павлова, Цветина Попиванова, Елена Попиванова и Мария Мицова.

За страната това е първо злато и общо трети медал в историята на отборно жени, както и първо отличие от десет години насам след среброто през 2016-а и бронзовото отличие през 2014-а.

Снимка: Министерство на младежта и спорта / Фейсбук