Илиев: Може да ни отписват, но имаме стойности

  15 фев 2026 | 14:19
  • 641
  • 0
Илиев: Може да ни отписват, но имаме стойности

Наставникът на Черно море Илиан Илиев бе разочарован от проснатата победа при визитата на Локомотив (Пловдив) и равенството 1:1. Специалистът е на мнение, че “моряците” са били по-качественият тим в срещата.

Героичен Локомотив (Пд) не се даде на Черно море
Героичен Локомотив (Пд) не се даде на Черно море

“Разочаровани сме. Тези усилия през целия мач не дадоха резултат. Знаехме, че в Локомотив може да има умора. Изиграхме мача от първата до последните пет минути. Съжалявам, защото бяхме по-добрият отбор дори и преди изгонването. Като имаш ситуации не можеш да затвориш мача, може да се случи това, което стана в края. Чакахме нещата да се случат сами и бяхме наказани. Все пак аз съм доволен от футболистите. Много хора могат да ни отписват, може и с право, но ние показахме, че нашите стойности си ги имаме. Успяхме да създадем достатъчно ситуации, но ни липсва самочувствието в последните 30 метра. Жоро Лазаров има четири ситуации, при които трябва само да насочи топката”, каза Илиев.

