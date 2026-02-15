Без конкуренция Борис Бонев е номер едно сред младите атлети

Националният шампионат за многобой в зала за момчета под 14 години бе с участието над 100 млади атлети от цялата страна на 14 февруари 2026-а година в зала “Фестивална“ в София. Борис Бонев (Лудогорец – Разград) спечели на златния медал с 219 точки с резултати – 7.75 на 60 м, 5.00 на скок дължина и 2:23.27 на 800 м.

Негови подгласници бяха Даниел Златков (Звездите – Петрич) със 195 точки (8.13-4.94-2:30.14) и Пламен Ганев (Етър Академик – Велико Търново) със 193 точки (8.07-4.94-2:34.48).

Шампионът Бонев бе с най-силните резултати на 60 м и 800 м.

Един от фаворитите Петър Недялков (Супер спорт – Варна) постигна на-силен резултат на скок дължина с 5.37, бяга добре 60 м със 7.93, но 3:01.52 на 800 м му костваше място на почетната стълбичка, като той се позиционира 6-и в крайното класиране.

atletikabg.com

Снимка: БФЛА