Дея Колева спечели националната титла на трибой

Националният шампионат за многобой в зала за момичета под 14 години събра над 200 млади атлети от цялата страна на 14 февруари 2026-а година в зала “Фестивална“ в София. Драматично Дея Колева завоюва титлата след като в последната дисциплина 600 м записа 1:45.48 и от седма позиция се изкачи начело на класирането и събра 207 точки за титлата. Преди това Колева регистрира 8.60 на 60 м и 4.81 на скок дължина.

Йоана Дражева (Спринт 2020 – Велико Търново) е сребърната медалистка с две точки по-малко – 205.

Дражева водеше убедително с 8.23 на 60 м и най-силния резултат на скока на дължина – 5.26, но на 600 м финишира за 2:04.01, което стопи преднината й.

Ния Костова (Евър – Варна) е с бронзовия медал и 203 точки, като направи забележителен прогрес от 12-о място след първите две дисциплини (8.51 и 4.57) и най-силното бягане на 600 м – 1:43.57.

Най-бърза на 60 м бе Берта Никол Петрова (Радио 999 – Ямбол) с 8.21, която с 4.30 на скок дължина и 1:55.19 на 600 м е 12-а в общото класиране със 183 точки.

211 момичета завършиха надпреварата, а пълните резултати може да видите тук

Снимка: БФЛА