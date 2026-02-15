Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Огнян Томов: Сега в Нефтохимик няма звезди, а отбор, който играе сплотено

Огнян Томов: Сега в Нефтохимик няма звезди, а отбор, който играе сплотено

  • 15 фев 2026 | 11:58
  • 159
  • 0

“Този сезон във ВК Нефтохимик 2010 няма звезди, за разлика от миналия, а има един отбор, който играе сплотено”.

Това каза пред камерата на МАКС СПОРТ 2 президентът на актуалните носители на Купата на България - Огнян Томов, преди дербито на Бургас с Дея.

Нефтохимик взе бургаското дерби срещу Дея спорт
Нефтохимик взе бургаското дерби срещу Дея спорт

"Започнахме добре сезона, но през декември имаше спад, не бяхме приятни за гледане. Най-важно е, че отборът се успокои, момчетата тренират прекрасно. Важно е да има резултат и в края на сезона", добави Томов.

"Благодаря на кмета г-н Николов и на Община Бургас за това, че са винаги зад нас в трудните моменти. Това, което го обещаха за Купата на България, го дадоха. Надявам се да имат повод да дадат още нещо в края на сезона", заяви с усмивка спортният ръководител с 32 трофея.

Той изрази надежда, че в началото на март - към 5-и, 6-и - зала "Младост" ще отвори врати отново.

”Залата е напълно реновирана и е една от най-добрите за волейбол в България. Надявам се там да има значими мероприятия", посочи Томов.

