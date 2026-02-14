Популярни
  Севиля докопа точка след почти цял мач с човек по-малко

Севиля докопа точка след почти цял мач с човек по-малко

  14 фев 2026
Севиля докопа точка след почти цял мач с човек по-малко

Севиля и Алавес изиграха по-изнервен мач от нормалното, завършвайки 1:1. Това беше двубой от 24-тия кръг на Ла Лига, след който двата тима остават с еднакви активи и с поглед, насочен към намиращата се наблизо зона на изпадащите. Джибрил Соу вкара за 1:0 в 42-рата, а Тони Мартинес изравни след час игра.

Срещата на “Рамон Санчес Писхуан” беше поредната, в която домакините разочароваха, като те са вече с една победа в последните си девет мача. При баските положението също не е цветущо.

Напрежението и нервите взеха връх този път, като цели трима от севилци получиха червени картони. Хубавото за тима беше, че само един от тях беше за футболист на терена, но пък това се случи още в 16-ата минута. Тогава Хуанлу Санчес беше изгонен за втори жълт картон. Другите двама отстранени бяха наставникът Матиас Алмейда и резервата Жоан Жордан, които към края на мача изпуснаха нервите си край тъч линията.

Дори в намален състав, Севиля успя да поведе след щастлив рикошет след шут на Соу. После обаче Алавес изравни чрез Мартинес и натисна в търсене на второ попадение.

Гостите помислиха, че са стигнали до него, когато в 65-ата Лукас Бойе опъна мрежата на Влаходимос. Последва обаче намеса на ВАР и беше изчислено, че е имало минимална засада, заради което голът не беше зачетен.

Алавес продължи да натиска, което към края допълнително вдигна напрежението сред домакините, което пък доведе до споменатите два червени картона.

В крайна сметка Севиля удържа след 13-минутно добавено време и спечели точка.

