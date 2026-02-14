Черно море без трима в Пловдив

Отборът на Черно море замина за гостуването на Локомотив Пловдив без трима футболисти. Извън групата останаха Димитър Тонев и Андреас Калкан, а Васил Панайотов също отпада от сметките, след като получи контузия още през първото полувреме на двубоя срещу Спартак Варна. Пред „моряците“ не остава нищо друго, освен да търсят реабилитация срещу силния тим на Локомотив.

Очакват се и известни ротации в състава на наставника Илиан Илиев. Най-вероятно Давид Телеш ще заеме мястото на Васил Панайотов в средата на терена, а Георги Лазаров и Сидни Селсо ще трябва да решават ребуса в нападение. Варненският тим е мотивиран да върне самочувствието си и доверието на феновете след последния мач със Спартак, в който Черно море не успя да стигне до гол, въпреки че градският съперник игра през по-голямата част от срещата с човек по-малко.

/Пламен Трендафилов/