Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Черно море без трима в Пловдив

Черно море без трима в Пловдив

  • 14 фев 2026 | 19:40
  • 476
  • 0
Черно море без трима в Пловдив

Отборът на Черно море замина за гостуването на Локомотив Пловдив без трима футболисти. Извън групата останаха Димитър Тонев и Андреас Калкан, а Васил Панайотов също отпада от сметките, след като получи контузия още през първото полувреме на двубоя срещу Спартак Варна. Пред „моряците“ не остава нищо друго, освен да търсят реабилитация срещу силния тим на Локомотив.

Очакват се и известни ротации в състава на наставника Илиан Илиев. Най-вероятно Давид Телеш ще заеме мястото на Васил Панайотов в средата на терена, а Георги Лазаров и Сидни Селсо ще трябва да решават ребуса в нападение. Варненският тим е мотивиран да върне самочувствието си и доверието на феновете след последния мач със Спартак, в който Черно море не успя да стигне до гол, въпреки че градският съперник игра през по-голямата част от срещата с човек по-малко.

/Пламен Трендафилов/

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 няма да плаща глоба - сложи емблемата на ЦСКА

ЦСКА 1948 няма да плаща глоба - сложи емблемата на ЦСКА

  • 14 фев 2026 | 15:32
  • 1039
  • 1
ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

  • 14 фев 2026 | 16:39
  • 84605
  • 629
Без голове в Ботевград

Без голове в Ботевград

  • 14 фев 2026 | 14:07
  • 948
  • 0
Лудогорец обяви програмата за мача с Ференцварош, унгарците без тренировка в Разград

Лудогорец обяви програмата за мача с Ференцварош, унгарците без тренировка в Разград

  • 14 фев 2026 | 12:18
  • 1438
  • 3
ЦСКА обяви групата за мача с ЦСКА 1948, трима ще отпаднат час преди двубоя

ЦСКА обяви групата за мача с ЦСКА 1948, трима ще отпаднат час преди двубоя

  • 14 фев 2026 | 11:35
  • 3701
  • 2
Живко Желев: Сега идват мачовете на истината

Живко Желев: Сега идват мачовете на истината

  • 14 фев 2026 | 11:19
  • 2024
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

  • 14 фев 2026 | 16:39
  • 84605
  • 629
Късен гол смълча Славия в Кърджали

Късен гол смълча Славия в Кърджали

  • 14 фев 2026 | 19:05
  • 20270
  • 23
Янев: Доволен съм! Знаем, че в този отбор не е от значение треньорът

Янев: Доволен съм! Знаем, че в този отбор не е от значение треньорът

  • 14 фев 2026 | 16:59
  • 16708
  • 28
Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

  • 14 фев 2026 | 16:45
  • 28697
  • 25
Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

  • 14 фев 2026 | 11:13
  • 40173
  • 83
Манчестър Сити преодоля четвъртия кръг без да се напряга

Манчестър Сити преодоля четвъртия кръг без да се напряга

  • 14 фев 2026 | 18:50
  • 8755
  • 3