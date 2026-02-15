"Лаута" приема директен сблъсък за петото място в efbet Лига

Локомотив (Пловдив) и Черно море ще се изправят един срещу друг в мач от 21-рвия кръг на efbet Лига. Двубоят ще започне в 12:00 часа на стадион "Локомотив" в Пловдив, а главен съдия ще бъде Димитър Димитров.

В момента Черно море заема петата позиция в efbet Лига с 34 точки от 20 изиграни мача, докато Локомотив (Пловдив) е шести с 32 точки от същия брой срещи. Само две точки делят двата тима, което прави предстоящия двубой изключително важен за позициите в класирането. Варненци имат по-добра голова разлика с 25 отбелязани и 14 допуснати гола, докато "смърфовете" са с равна голова разлика – 22 вкарани и 22 получени. Победа за домакините ще ги изравни по точки с "моряците" и потенциално може да ги изпрати на петата позиция, докато успех за гостите ще увеличи преднината им на 5 точки и ще затвърди амбициите им за място в топ 4.

Локо влиза окрилен в срещата след успех в дербито на Пловдив срещу Ботев. В четвъртък "смърфовете" елиминираха "канарчетата" от турнира за Купата на България и настроението в тима на Душан Косич е приповдигнато.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Локомотив (Пловдив) и Черно море имат по две победи, а един мач е завършил наравно. Последната им среща беше на 23 август 2025 г. в efbet Лига, когато двубоят завърши 1:1 на стадиона на варненци.