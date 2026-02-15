Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. "Лаута" приема директен сблъсък за петото място в efbet Лига

"Лаута" приема директен сблъсък за петото място в efbet Лига

  • 15 фев 2026 | 07:29
  • 233
  • 0
"Лаута" приема директен сблъсък за петото място в efbet Лига

Локомотив (Пловдив) и Черно море ще се изправят един срещу друг в мач от 21-рвия кръг на efbet Лига. Двубоят ще започне в 12:00 часа на стадион "Локомотив" в Пловдив, а главен съдия ще бъде Димитър Димитров.

В момента Черно море заема петата позиция в efbet Лига с 34 точки от 20 изиграни мача, докато Локомотив (Пловдив) е шести с 32 точки от същия брой срещи. Само две точки делят двата тима, което прави предстоящия двубой изключително важен за позициите в класирането. Варненци имат по-добра голова разлика с 25 отбелязани и 14 допуснати гола, докато "смърфовете" са с равна голова разлика – 22 вкарани и 22 получени. Победа за домакините ще ги изравни по точки с "моряците" и потенциално може да ги изпрати на петата позиция, докато успех за гостите ще увеличи преднината им на 5 точки и ще затвърди амбициите им за място в топ 4.

Локо влиза окрилен в срещата след успех в дербито на Пловдив срещу Ботев. В четвъртък "смърфовете" елиминираха "канарчетата" от турнира за Купата на България и настроението в тима на Душан Косич е приповдигнато.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Локомотив (Пловдив) и Черно море имат по две победи, а един мач е завършил наравно. Последната им среща беше на 23 август 2025 г. в efbet Лига, когато двубоят завърши 1:1 на стадиона на варненци.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Старото ръководство на "канарчетата": Антон Зингаревич остави активи от 8 милиона лева към настоящите ръководители на ПФК Ботев АД, а не "огромни дългове" и "подводни камъни"

Старото ръководство на "канарчетата": Антон Зингаревич остави активи от 8 милиона лева към настоящите ръководители на ПФК Ботев АД, а не "огромни дългове" и "подводни камъни"

  • 14 фев 2026 | 21:40
  • 2580
  • 1
ПриСтрастните прогнози на Футболинките за мача между Левски и Ботев (Пд)

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за мача между Левски и Ботев (Пд)

  • 14 фев 2026 | 20:41
  • 5022
  • 22
Осем гола и хикс за Левски 2007

Осем гола и хикс за Левски 2007

  • 14 фев 2026 | 19:56
  • 1477
  • 1
Павликени и Черноломец скъсаха мрежите

Павликени и Черноломец скъсаха мрежите

  • 14 фев 2026 | 19:51
  • 1301
  • 0
Марек без голмайстора си срещу Севлиево

Марек без голмайстора си срещу Севлиево

  • 14 фев 2026 | 19:43
  • 835
  • 0
Загуба за Ботев (Нови пазар)

Загуба за Ботев (Нови пазар)

  • 14 фев 2026 | 19:43
  • 899
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ден 9 на Игрите в Милано - девет комплекта медали ще се разпределят днес

Ден 9 на Игрите в Милано - девет комплекта медали ще се разпределят днес

  • 15 фев 2026 | 07:06
  • 763
  • 0
Левски посреща Ботев (Пд) и започва щурм към единствената цел - титлата

Левски посреща Ботев (Пд) и започва щурм към единствената цел - титлата

  • 15 фев 2026 | 07:13
  • 613
  • 6
Лудогорец гони върха, Берое – ценни точки

Лудогорец гони върха, Берое – ценни точки

  • 15 фев 2026 | 07:46
  • 303
  • 0
Блестящ Зографски пише история с рекордно представяне в ски скока, драматичен триумф за Превц

Блестящ Зографски пише история с рекордно представяне в ски скока, драматичен триумф за Превц

  • 14 фев 2026 | 21:27
  • 22535
  • 26
Късен гол зарадва Интер срещу 10 от Ювентус в поредното зрелищно Дерби на Италия

Късен гол зарадва Интер срещу 10 от Ювентус в поредното зрелищно Дерби на Италия

  • 14 фев 2026 | 23:43
  • 18805
  • 89
Две дузпи качиха Реал Мадрид на върха

Две дузпи качиха Реал Мадрид на върха

  • 14 фев 2026 | 23:58
  • 17372
  • 190