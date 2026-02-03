Община Пловдив избра изпълнител за новото осветление на стадион "Локомотив"

Община Пловдив избра изпълнител за поставянето на новото осветление на стадион "Локомотив", съобщиха от пресцентъра на общината. След проведена процедура за изпълнител е определено дружеството "Рудин" ООД. Предвижда се осветлението да бъде монтирано по козирките на новоизградените трибуни. То трябва да отговаря на изискванията на Европейската футболна централа (УЕФА) за категория "А".
Напредва и строителството на централната трибуна на стадиона, увери кметът Костадин Димитров при последната си проверка на хода на строителните дейности, които са ключов етап от цялостното обновяване на спортното съоръжение. В инспекцията участваха още заместник-кметовете Иван Стоянов и Хакъ Сакъбов, председателят на общинския съвет - Атанас Узунов, както и Христо Томов, представител на консорциума-изпълнител.
Отвориха офертите на три компании, които искат да изградят осветлението на "Лаута"
Вече е излята четвъртата бетонна плоча, като при благоприятни метеорологични условия до края на месеца предстои полагането и на последната. Централната трибуна ще разполага с редица функционални пространства, сред които зали за медиите, телевизионни студиа и обслужващи помещения.
Проектът предвижда и последващи дейности по подобряване и обновяване на цялостната инфраструктура на стадион "Локомотив", с цел съоръжението да отговаря на съвременните изисквания за спортни и футболни събития, уточняват още от общината. Обектът се изгражда с държавно финансиране, а изпълнител е консорциум ДЗЗД "Домът на Локомотив".