  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
Община Пловдив избра изпълнител за новото осветление на стадион "Локомотив"

  • 3 фев 2026 | 13:34
Община Пловдив избра изпълнител за поставянето на новото осветление на стадион "Локомотив", съобщиха от пресцентъра на общината. След проведена процедура за изпълнител е определено дружеството "Рудин" ООД. Предвижда се осветлението да бъде монтирано по козирките на новоизградените трибуни. То трябва да отговаря на изискванията на Европейската футболна централа (УЕФА) за категория "А".

Напредва и строителството на централната трибуна на стадиона, увери кметът Костадин Димитров при последната си проверка на хода на строителните дейности, които са ключов етап от цялостното обновяване на спортното съоръжение. В инспекцията участваха още заместник-кметовете Иван Стоянов и Хакъ Сакъбов, председателят на общинския съвет - Атанас Узунов, както и Христо Томов, представител на консорциума-изпълнител.

Вече е излята четвъртата бетонна плоча, като при благоприятни метеорологични условия до края на месеца предстои полагането и на последната. Централната трибуна ще разполага с редица функционални пространства, сред които зали за медиите, телевизионни студиа и обслужващи помещения.

Проектът предвижда и последващи дейности по подобряване и обновяване на цялостната инфраструктура на стадион "Локомотив", с цел съоръжението да отговаря на съвременните изисквания за спортни и футболни събития, уточняват още от общината. Обектът се изгражда с държавно финансиране, а изпълнител е консорциум ДЗЗД "Домът на Локомотив".

