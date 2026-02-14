Олимпийските игри в Милано приключиха предсрочно за швейцарския хокеист Кевин Фиала

Олимпийските игри завършиха за центъра на швейцарския национален отбор по хокей на лед Кевин Фиала, който со контузи лошо снощи по време на срещата с Канада в група „А“, приключила 1:5.

Фиала днес претърпя операция на левия крак, който пострада в края на срещата. Той беше изнесен на носилка от леда, а цялата публика скандираше името му в знак на подкрепа.

Швейцарската федерация по хокей на лед в събота определи контузията на долната част на крака като край на участието му в Игрите, а човек от щаба на тима потвърди за претърпяна операция. Нито Швейцария, нито клубният му отбор в НХЛ Лос Анджелис Кингс потвърдиха точно каква е операцията, колко сериозна е травмата и дали няма да сложи край на целия му сезон в първенството в Северна Америка.

„Очевидно е много тъжно за нас и много ужасно за него - коментира пред агенция АР съотборникът му Адриан Кемпе. - Снощи след мача темата беше неговата контузия, а не толкова загубата ни от Канада. Знаете колко много означава той за нашия отбор, а също така и за Кингс в НХЛ. Наистина е много жалко за него, че му се случва точно тук, на турнир като този и който е чакан от целия ни отбор дълго време. Съчувстваме му“.

29-годишното крило падна, когато се сблъска с Том Уилсън малко по-малко от три минути преди края на мача вчера. Фиала блъсна в гръб Уилсън до мантинелата, двамата паднаха и краката им се преплетоха. Фиала обаче не можа да стане и играта беше спряна, за да влезе медицински персонал и да го изнесе от леда на носилка.

„Просто имаше лош късмет. Очевидно е, че е добър и подготвен хокеист. Сега вървят Олимпийските игри и се чувствам ужасно, че може да не е в състояние да продължи да играе и просто да му изпратя най-доброто от себе си и на семейството му. Никога не искаш да видиш човек да пада в турнир като този. Жалко е за страната, за отбора им и просто му пожелавам бързо възстановяване“, коментира Уилсън.

Камерите показаха как парамедиците бързо поставят гипсов бинт на крака му, преди да го качат на линейката. Фиала кара 12-ия си сезон в НХЛ, от които четири са в Лос Анджелис Кингс.

Снимки: Gettyimages