Словакия загуби от Швеция на олимпийския хокеен турнир

  14 фев 2026 | 19:21
Националният отбор на Словакия отстъпи с 3:5 (1:1, 1:2, 1:2) пред Швеция, но голът, който вкара нападателят Далибор Дворски в последната минута на редовното време, почти сигурно гарантира класиране на тима за четвъртфиналите на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо в мъжкия хокеен турнир.

Съдбата на словаците и на шведите сега зависи от изхода на срещата между актуалния олимпийски шампион Финландия и домакина Италия, които играят по-късно тази вечер. Победа на Финландия в редовното време ще осигури първото място в групата на Словакия, но при всякакъв друг резултатът първата позиция в група "В" ще бъде за шведите. Финландия вече няма шанс да спечели групата, но може да се класира директно за четвъртфиналите като най-добрия втори отбор с изразителен успех над аутсайдера Италия.

При победа на Финландия над Италия в редовното време първите три отбора в група "В" ще бъдат с равен брой точки - по 6. Словакия обаче има най-добрите показатели в преките двубои, като с гола на Дворски головата разлика на тима стана +1. На Финландия тя е 0 и не се влияе от срещата с Италия, а на Швеция е -1, което означава, че шведите могат да се надяват единствено на помощ от Италия за това да избегнат участие в плейофния кръг.

Шведите бяха много близо до това да постигнат целта и да спечелят мача с три гола разлика, след като в предишните два състезателни дни те отстъпиха с 1:4 пред Финландия, а финландците загубиха със същия резултат от Словакия.

В първата третина Йоел Ериксон Ек даде аванс на "трите корони", но по-малко от две минути след това Юрай Слафковски бе точен за 1:1.

Във втората третина двата отбора отново си размениха по един бърз гол чрез Адриан Кемпе за шведите и Мартин Гернат за Словакия, преди Елиас Петерсон да вкара за 3:2 пет минути преди изтичането на времето във втората третина.

В третата отново Петерсон и Лукас Реймонд доведоха резултата до 5:2 в полза на Швеция, преди 39 секунди преди края Дворски да се разпише за крайното 3:5.

В група "С" Латвия постигна първата си победа, след като се наложи с 4:3 (1:2, 1:0, 2:1) над Германия. След срещата и двата отбора са с по 3 точки в класирането, с колкото е и тимът на САЩ, който по-късно днес среща Дания.

Германия поведе на два пъти в първата третина чрез Лукас Райхел и Лукас Келбле, а между тях точен за латвийците бе Данс Лочмелис при числено превъзходство.

Отново Лочмелис при числено предимство вкара за 2:2 в осмата минута от втората третина, а Едуардс Тралмакс и Ренарс Крастенбергс доведоха резултата до 4:2 до средата на третия период.

В края германците хвърлиха всички сили да изравнят и върнаха един гол чрез Тим Щуцле, но той стигна само за оформянето на крайния резултат.

Снимки: Gettyimages

