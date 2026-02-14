В Латвия очакват още успехи след победата над Германия

Латвия победи с 4:3 Германия за първата си победа в олимпийски турнир по хокей на лед на при мъжете, а нападателят на тима Земгус Гиргенсонс е на мнение, че това е най-добрият отбор, с който страната някога е разполагала.

Според него обаче тимът разполага с потенциал да става все по-добър.

Ločmelis pēc uzvaras: "Nedomāju par saviem punktiem. Sajūtas ir ļoti labas. Tuvojas pašas svarīgākās spēles. Šis ir tikai turnīra sākums.” pic.twitter.com/AbMk7adCbn — Rems Ratņikovs (@HKJ_Apskatnieks) February 14, 2026

"Все още надграждаме и не смятам, че сме стигнали върха. Но вървим в тази посока. На хартия това е може би най-добрият отбор, който Латвия някога е имала. Имаме рекорден брой играчи в Националната хокейна лига и с всеки мач играем все по-добре", заяви Гиргенсонс след срещата пред Ройтерс.

Латвия играе за седми път на Олимпийски игри, а победата над Германия е едва четвъртата за тима. Предишните три бяха на Олимпийските игри в Солт Лейк Сити през 2002 година (две на брой) и в Сочи през 2014 година (една).

В последния си мач от груповата фаза Латвия играе с Дания и при победа може да се класира директно за четвъртфиналите. В противен случай тимът ще участва в плейофния кръг.

Снимки: Gettyimages