В Латвия очакват още успехи след победата над Германия

Латвия победи с 4:3 Германия за първата си победа в олимпийски турнир по хокей на лед на при мъжете, а нападателят на тима Земгус Гиргенсонс е на мнение, че това е най-добрият отбор, с който страната някога е разполагала.
Според него обаче тимът разполага с потенциал да става все по-добър.
"Все още надграждаме и не смятам, че сме стигнали върха. Но вървим в тази посока. На хартия това е може би най-добрият отбор, който Латвия някога е имала. Имаме рекорден брой играчи в Националната хокейна лига и с всеки мач играем все по-добре", заяви Гиргенсонс след срещата пред Ройтерс.
Латвия играе за седми път на Олимпийски игри, а победата над Германия е едва четвъртата за тима. Предишните три бяха на Олимпийските игри в Солт Лейк Сити през 2002 година (две на брой) и в Сочи през 2014 година (една).
В последния си мач от груповата фаза Латвия играе с Дания и при победа може да се класира директно за четвъртфиналите. В противен случай тимът ще участва в плейофния кръг.
