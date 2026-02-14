Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. В Латвия очакват още успехи след победата над Германия

В Латвия очакват още успехи след победата над Германия

  • 14 фев 2026 | 19:00
  • 207
  • 0
В Латвия очакват още успехи след победата над Германия

Латвия победи с 4:3 Германия за първата си победа в олимпийски турнир по хокей на лед на при мъжете, а нападателят на тима Земгус Гиргенсонс е на мнение, че това е най-добрият отбор, с който страната някога е разполагала.

Според него обаче тимът разполага с потенциал да става все по-добър.

"Все още надграждаме и не смятам, че сме стигнали върха. Но вървим в тази посока. На хартия това е може би най-добрият отбор, който Латвия някога е имала. Имаме рекорден брой играчи в Националната хокейна лига и с всеки мач играем все по-добре", заяви Гиргенсонс след срещата пред Ройтерс.

Латвия играе за седми път на Олимпийски игри, а победата над Германия е едва четвъртата за тима. Предишните три бяха на Олимпийските игри в Солт Лейк Сити през 2002 година (две на брой) и в Сочи през 2014 година (една).

Канада вкара пет на Швейцария в олимпийския турнир по хокей на лед
Канада вкара пет на Швейцария в олимпийския турнир по хокей на лед

В последния си мач от груповата фаза Латвия играе с Дания и при победа може да се класира директно за четвъртфиналите. В противен случай тимът ще участва в плейофния кръг.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Милано - Кортина 2026

Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

  • 14 фев 2026 | 16:45
  • 24953
  • 21
Лукас Пинейро зарадва Бразилия с олимпийска титла в Милано - Кортина 2026, Златков в топ 40

Лукас Пинейро зарадва Бразилия с олимпийска титла в Милано - Кортина 2026, Златков в топ 40

  • 14 фев 2026 | 15:37
  • 3567
  • 0
Куриозен проблем на Олимпиадата, на спортистите им свършиха презервативите

Куриозен проблем на Олимпиадата, на спортистите им свършиха презервативите

  • 14 фев 2026 | 14:58
  • 1154
  • 2
Отново наши фенове в Антерселва

Отново наши фенове в Антерселва

  • 14 фев 2026 | 14:56
  • 617
  • 0
Награждават Мартен Фуркад и германската щафета с титлите от Ванкувър 2010 и Сочи 2014

Награждават Мартен Фуркад и германската щафета с титлите от Ванкувър 2010 и Сочи 2014

  • 14 фев 2026 | 14:52
  • 1157
  • 0
Нова издънка на МОК, този път с любимата Олимпиада на Хитлер

Нова издънка на МОК, този път с любимата Олимпиада на Хитлер

  • 14 фев 2026 | 14:52
  • 870
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

  • 14 фев 2026 | 16:39
  • 77169
  • 553
Късен гол смълча Славия в Кърджали

Късен гол смълча Славия в Кърджали

  • 14 фев 2026 | 19:05
  • 11488
  • 10
Янев: Доволен съм! Знаем, че в този отбор не е от значение треньорът

Янев: Доволен съм! Знаем, че в този отбор не е от значение треньорът

  • 14 фев 2026 | 16:59
  • 11265
  • 19
Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

  • 14 фев 2026 | 16:45
  • 24953
  • 21
Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

  • 14 фев 2026 | 11:13
  • 36645
  • 75
Манчестър Сити преодоля четвъртия кръг без да се напряга

Манчестър Сити преодоля четвъртия кръг без да се напряга

  • 14 фев 2026 | 18:50
  • 5784
  • 1