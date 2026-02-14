Сидни Кросби е само на 2 точки от олимпийски рекорд

Сидни Кросби вече е само на две точки от историята. Третата му точка и първият му гол на Зимните олимпийски игри Милано – Кортина 2026 поставиха капитана на мъжкия национален отбор на Канада по хокей на лед на път да се превърне в най-резултатния играч на която и да е олимпиада с участие на играчи от Националната хокейна лига (НХЛ).

В момента Джером Игинла оглавява класацията с 14 точки, но представянето на Кросби при победата на Канада с 5:1 над Швейцария в петък го изкачи до споделеното трето място с 12 точки. Голът дойде в ключов момент от мача и даде така необходимото спокойствие на канадците, което предизвика сериозни похвали от старши треньора Джон Купър.

„Кросби е уникален играч за своето поколение“, каза той пред Olympics.com в смесената зона. „Има имена на играчи в тази лига (НХЛ), които можеш да назовеш за едно поколение, но само малцина наистина можеш да наречеш "поколенчески". В нашето поколение Сидни Кросби е точно такъв.“

Дългогодишният капитан на Питсбърг Пенгуинс в НХЛ, 38-годишен родом от Коул Харбър, Нова Скотия, е хладнокръвен, спокоен и уравновесен – такъв, какъвто рядко се среща. Като капитан Кросби е изключително разсъдлив, води съотборниците си както с шайбата, така и без нея. Мич Марнър (Вегас Голдън Найтс), който играе в една линия с Кросби, открои комуникацията му като един от определящите елементи в играта му.

„Мисля, че ставаме все по-добри с напредването на мачовете“, каза той. „Постоянно си говорим и това е страхотното при Сид. Той комуникира много с мен и със Стоуни (Марк Стоун, също играч на Вегас Голдън Найтс). Той ни казва къде иска да бъдем, кога предпочита да заемаме определени позиции, така че с всеки мач се подобряваме. Стоуни и аз имаме много добра химия на леда, движим се добре заедно и е лесно да се играе със Сид.“