Най-младата състезателка в италианския отбор по ски алпийски дисциплини със съмнения за контузия

Най-младата състезателка в италианския отбор по ски алпийски дисциплини Джада Д'Антонио падна по време на тренировка на Олимпийските игри в събота и е с предполагаемо разкъсване на предна кръстна връзка на дясното коляно, съобщиха от Италианската федерация по зимни спортове (ФИСИ).

16-годишната Д'Антонио, смятана за една от изгряващите звезди в италианския тим, по време на подготовката е тренирала в Добиако, на 30 километра от Кортина д'Ампецо.

"Направеният ядрено-магнитен резонанс е разкрил навяхване в дясното коляно, с предполагаемо разкъсване на предната кръстна връзка", се казва в изявление на ФИСИ.

От Италианската федерация по зимни спортове добавиха, че състоянието на Д'Антонио ще стане известно след преминаването на допълнителни изследвания в следващите дни.

