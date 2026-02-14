Калин Златков: Във втория манш се опитах да атакувам, но допуснах грешки

Българският състезател по ски-алпийски дисциплини Калин Златков призна, че е допуснал грешки и в двата манша на гигантския слалом при дебюта си на зимна Олимпиада.

25-годишният Златков завърши на 37-о място на пистата "Стелвио" в Бормио в състезанието, което премина при неблагоприятни атмосферни условия със силен снеговалеж и мъгла, особено в горната част на трасето.

"Във втория манш опитах да рискувам малко повече, тъй като през първия имах леко дефанзивно каране в някои ключови сектори. Опитах да атакувам, но за съжаление направих няколко грешки, които ми костваха време и може би ме лишиха от още една-две позиции нагоре", коментира алпиецът. Той не скри, че заради силния сняг условията на пистата са били сериозно предизвикателство за всички участници.

"Опитах се да се абстрахирам от условията, защото сме карали при всякакви. Но комбинацията от мокър сняг и дъжд се лепеше по очилата и видимостта беше неприятна. Трудно се виждаха образувалите се коловози. Въпреки това смятам, че успях да се адаптирам и да направя прилично спускане спрямо възможностите си", каза още българинът.

Златков добави, че фокус за него на тази Олимпиада си остава слаломът, който е на 16 февруари.

"Важният старт за мен е слаломът. Целта ще бъде да рискувам и да търся място в Топ 30 след първия манш. В тези условия всичко може да се случи, а при силно каране във втория манш може да се стигне до добър резултат", заяви той.

