Хофенхайм бързо върна усмивките си след тежкото поражение в Мюнхен

Хофенхайм се отърси мигновено от тежкото поражение с 1:5 от Байерн (Мюнхен) в предишния кръг и сега на свой ред разби с 3:0 гостуващия Фрайбург в мач от 22-рия кръг на Бундеслигата. Две ранни попадения в началото на втората част се оказаха ключови за победата на тима от Зинсхайм.

Така Хофе записа шеста победа в последните си седем двубоя в първенството и продължава да заема 3-о място в класирането с 45 точки. Фрайбург пък падна на 8-а позиция, като има 30 пункта.

През първата част Хофе бе по-добрият тим, но ранно попадение на Андрей Крамарич бе отменено заради засада след намеса на ВАР. В началото на втората част обаче тимът от Зинсхайм нанесе два бързи удара по съперника си. Първо в 47-ата минута Владимир Цоуфал центрира добре, а Фисник Аслани с глава простреля отблизо Ноа Атуболу - 1:0. Само четири минути по-късно чешкият национал отново центрира, този път от корнер, и намери включилия се Озан Кабак, който също с глава удвои аванса на Хофе на 2:0.

До края на срещата Аслани можеше да вкара и втория си гол в мача, но Атуболу спаси опасния му удар от границата на наказателното поле. Все пак имаше време домакините да отбележат третото си попадение в двубоя. То дойде в последните секунди на двубоя дълбоко в продължението, като бе отбелязано от току-що влезлия Валентен Жондре. Французинът се разписа с хубав удар от границата на наказателното поле, за да оформи крайното 3:0.

Снимки: Imago