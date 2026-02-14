Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Весела Лечева: Ново страхотно представяне на българските биатлонистки

Весела Лечева: Ново страхотно представяне на българските биатлонистки

  • 14 фев 2026 | 18:54
  • 804
  • 0

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева коментира представянето на българските националки в биатлона в днешния спринт на 7.5 километра на Олимпиадата в Милано-Кортина.

Милена Тодорова завърши четвърта, а бронзовата медалистка от индивидуалния старт на 15 километра Лора Христова се нареди на 11-а позиция.

Шестима българи с достойно представяне в осмия ден в Милано - Кортина
Шестима българи с достойно представяне в осмия ден в Милано - Кортина

"Ново страхотно представяне на българските биатлонистки! 4-о място на Милена Тодорова в спринта и 11-о място на Лора Христова!

"Постижението на Милена е изравнено най-добро постижение в олимпийската ни история в дисциплината. Бронзовата ни медалистка Лора демонстрира днес, че успехът не е бил случаен.

"Вярвам, че сълзите на Милена утре ще са сълзи от радост след спечелен медал. Горди сме", написа Лечева в социалната платформа Фейсбук.

Милена Тодорова през сълзи: Ами, това е - четвърто място, тъжно ми е
Милена Тодорова през сълзи: Ами, това е - четвърто място, тъжно ми е
Снимки: Sportal.bg

