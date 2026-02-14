Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Айнтрахт (Франкфурт)
  3. Айнтрахт прекъсна негативната серия при новия треньор

  • 14 фев 2026 | 18:40
  • 271
  • 0
Айнтрахт (Франкфурт) спечели с убедителното 3:0 домакинството си на Борусия (Мьонхенгладбах) в мач от 22-ия кръг на Бундеслигата. Точни за домакините бяха Натаниъл Браун (24’), Аюб Амаймуни (34’) и Ансгар Кнауф (75’). Това бе първи успех в първенството на “орлите” под ръководството на новия наставник Алберт Риера, който дебютира с равенство срещу Унион (Берлин) преди седмица.

Противно на станалото впоследствие, срещата започна с доминация на гостите от Борусия, които пропуснаха няколко не лоши положения. Кота Такаи стреля опасно, но Кауа Сантос спаси, а малко след това Лукас нацели мрежата от външната ѝ страна. В крайна сметка в средата на първата част Айнтрахт поведе след добра изява на Матео Бахоя намери Натаниел Браун, който със страхотна парабола намери горния ъгъл на вратата. Малко след това отново Бахоя записа втората си асистенция в двубоя, този път намирайки Аюб Амаймуни, който реализира в първия си старт в Бундеслигата. “Жребчетата” можеха да намалят изоставането си в края ба полувремето, когато Кевин Шьогер стреля покрай вратата.

Футболистите на Риера, които загубиха цели 12 точки от водещи позиции от началото на 2026 година (3 равенства и 2 загуби) решиха всичко четвърт час преди края, когато резервата Ансгар Кнауф реализира третото попадение в двубоя. По този начин “орлите” сложиха на негативната си серия от девет двубоя без успех в Бундеслигата. От своя страна продължиха тази тенденция в Борусия (Мьонхенгладбах), след като “жребчетата” не са печелили в шест поредни срещи.

Снимки: Gettyimages

