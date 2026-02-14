Популярни
България завърши със загуба на Средиземноморските игри за девойки

  • 14 фев 2026 | 17:43
  • 314
  • 0
България завърши със загуба на Средиземноморските игри за девойки

Националният отбор на България по хандбал за девойки до 16 години не успя да запише победа в 19-ите Открити Средиземноморски игри в Косово, но натрупа ценен игрови опит.

България изпусна да запише първа победа на Средиземноморските игри за девойки
България изпусна да запише първа победа на Средиземноморските игри за девойки

Съставът на Миглена Христова загуби и последния си мач на турнира, след като отстъпи с 20:24 на Гърция в спора за 11-ото място. Все пак България спечели точка, като взе последната третина от мача със 7:5.

Това беше първото участие на България в проява на Средиземноморската хандбална конфедрация (МНС), след официалното приемане на БФХ за асоцииран член на МНС.

Снимки: Federata e Hendbollit e Kosovës

