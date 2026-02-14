България завърши със загуба на Средиземноморските игри за девойки

Националният отбор на България по хандбал за девойки до 16 години не успя да запише победа в 19-ите Открити Средиземноморски игри в Косово, но натрупа ценен игрови опит.

Съставът на Миглена Христова загуби и последния си мач на турнира, след като отстъпи с 20:24 на Гърция в спора за 11-ото място. Все пак България спечели точка, като взе последната третина от мача със 7:5.

Това беше първото участие на България в проява на Средиземноморската хандбална конфедрация (МНС), след официалното приемане на БФХ за асоцииран член на МНС.

Снимки: Federata e Hendbollit e Kosovës