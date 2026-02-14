Съдийството пак разбуни испанския футбол - този път недоволни са от Селта

Отборите на Еспаньол и Селта направиха 2:2 в двубой от 24-тия кръг на Ла Лига. Мачът ще бъде запомнен не толкова с резултата, а с поредно дискусионно съдийство в испанския футбол. Големият казус дойде в 77-ата минута, когато гостите вкараха втори гол, но след дълго преразглеждане той не беше зачетен. Не станаха и ясни доводите на реферите да стигнат до това решение.

Станалото в каталунската столица идва дни след скандалите със съдийството на полуфиналите от Купата на краля Атлетик Билбао - Реал Сосиедад (игра с ръка на Лапорт) и Атлетико Мадрид - Барселона (незачетеният гол на Кубарси).

Юношата на Барселона Феран Жутгла (38’) изведе Селта напред срещу Еспаньол, но после Кике Гарсия (67’) изравни.

Така се стигна до 77-ата минута, когато Борха Иглесиас насочи топката в мрежата на домакините за това, което галисийци смятаха за попадение за 2:1 в тяхна полза. Последва обаче намеса на ВАР, като след преразглеждане на запис главният съдия Куадра Фернандес маркира засада на нападателя на гостите. Много е спорно дали такава имаше, след като неговият съотборник Пабло Дуран наистина игра с топката, но пък самото подаване към Борха дойде от защитника на Еспаньол Омар Ел Хилали.

💥 | Cuadra Fernández y el VAR deciden sobre una jugada realmente difícil. 🔵⚪️🇪🇸



📌 El Hilali toca el balón y desvía la trayectoria del mismo, por esa acción deja de ser fuera de juego de Borja Iglesias, ES GOL



❌ Error del conjunto arbitral



🏟️ Espanyol - Celta de Vigo pic.twitter.com/rlHc9mElf7 — Laliga News (@laligaa_neews) February 14, 2026

Това решение на арбитрите можеше да се окаже фатално за Селта, защото в 86-ата гостите се оказаха догонващи в резултата след гол на друга резерва на съперника - Тайрис Долан.

Все пак в добавеното време Борха Иглесиас дочака своя реванш срещу засадата, отбелязвайки за крайното 2:2.

Това е първа точка за Еспаньол след четири поредни загуби, като “папагалчетата” продължават да нямат победа през новата година. Вече пет пък са последователните срещи на Селта без успех. На фона на всичко това двата отбора са доста напред в класирането на фона на очакванията.