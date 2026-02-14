Сезонът приключи за звезда на Сакраменто Кингс

Гардът на Сакраменто Кингс Зак ЛаВин ще се подложи на операция на дясната си ръка след Мача на звездите, което ще сложи край на сезона му. Новината беше съобщена от инсайдъра в НБА Крис Хейнс.

Звездата на "Кралете" ще пропусне оставащите мачове до края на кампанията заради предстоящата хирургическа интервенция. През този сезон той записва средно по 19.2 точки на мач при 48% успеваемост на стрелбата от игра и 39% от зоната за три точки.

Отборът от столицата на Калифорния изпитва сериозни затруднения през сезона, като заема последното място в Западната конференция с баланс от 12 победи и 44 загуби, като утехата за тима е, че по всяка вероятност ще има един от най-високите избори в Драфта след края на сезона.

Снимки: Gettyimages