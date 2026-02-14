Симеоне: Нямам думи да опиша какво чувствам към Атлетико, Алварес се нуждаеше от гола си срещу Барселона

Старши треньорът на Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне изрази подкрепата си за нападателя Хулиан Алварес и се надява да отключи нова голова серия, след като в изключителната среща за Купата на Испания срещу Барселона аржентинският офанзивен футболист прекъсна двумесечната си голова суша.

Диего Симеоне се подигра с Ламин Ямал при разгрома на Атлетико над Барселона

Алварес, който е смятан за важна фигура в атаката на тима, достигна двуцифрен резултат по системата „гол+пас“, след като вкара 7 попадения и подаде за още три. Но през декември и януари не успя да добави никакъв актив за Атлетико.

Той обаче вкара първия си гол от 9 декември насам в четвъртък и помогна за категоричната победа над Барса с 4:0. Следващият двубой за хората на Симеоне е утре – гостуване на Райо Валекано в Ла Лига.

🇦🇷🥹 Diego Simeone in today's press conference: "I can’t find the word to define what I feel for this club. I’m grateful for the affection I get. And I’m also grateful to the players who represent football with the same passion that I feel. But I don’t have a word to define it." pic.twitter.com/glIgf3w2YC — Atletico Universe (@atletiuniverse) February 14, 2026

„Работата на Хулиан през първото полувреме срещу Барселона беше невероятна! А да бележи голове е качество, което той притежава в голяма степен! Слава Богу, че вкара отново! Това е нещо, от което наистина се нуждаеше и това със сигурност ще го освободи за това, което предстои“, обясни аржентинският треньор.

"Не намирам дума, с която да опиша какво чувствам към този клуб. Благодарен съм за обичта, която получавам. Благодарен съм и на футболистите, които представят футбола със страстта, с която го усещам и аз. Но нямам една дума, с която да го определя.“

🚨 Question: "Do you think you'll be staying at Atleti beyond 2027?"



Diego Simeone: "I'm thinking about Rayo Vallecano. I have a thousand things on my mind." pic.twitter.com/CTLWXMGoKu — Atletico Universe (@atletiuniverse) February 14, 2026

„Имам вяра в отбора, в това, което правим, в нашите хора. Не съм магьосник, който може да „предскаже какво ще се случи по терените“. Чувствах, че отборът може да изиграе мач по начина, по който го направи. Усилията на играчите да преследват опонентите си, затова се опитахме да раздвижим нещата. Но не сме полетели в космоса, знаем колко трудно се играе срещу Райо и сме готови за срещата утре. Мисля само за нея, имам хиляди неща в главата си “, завърши Диего Симеоне.

Победата с 3:2 над Райо Валекано през септември даде тласък на серия от осем победи в девет мача в Ла Лига за "рохибланкос", но Атлетико се бори за постоянство през последните седмици. Слабият завършек в груповата фаза в Шампионската лига доведе до това отборът на Симеоне да не си осигури директно преминаване към осминафиналите и ще се изправи в плейофния мач срещу белгийския Брюж другата седмица.

