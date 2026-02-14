Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Испанец бе избран за вицепрезидент на Изпълнителния комитет на Асоциацията на играчите в НБА

Испанец бе избран за вицепрезидент на Изпълнителния комитет на Асоциацията на играчите в НБА

  • 14 фев 2026 | 14:42
  • 215
  • 0
Испанец бе избран за вицепрезидент на Изпълнителния комитет на Асоциацията на играчите в НБА

Крилото на Мемфис Гризлис Санти Алдама беше избран за вицепрезидент на Изпълнителния комитет на Асоциацията на играчите в НБА (NBPA).

25-годишният испанец, заедно с друго новоизбрано крило – Трей Мърфи, от Ню Орлиънс Пеликанс, ще изпълняват тригодишен мандат.

Те встъпват в длъжност незабавно, заемайки местата на Джерън Джексън и Донован Мичъл, чиито тригодишни мандати приключиха.

Като част от Изпълнителния комитет на NBPA, Алдама и Мърфи ще съдействат за стратегическото планиране, бизнес делата и ключови инициативи, които Асоциацията осъществява в полза на всички играчи.

„Развълнуван съм да се присъединя към Изпълнителния комитет и да започна работа по въпросите, които засягат ежедневно играчите в НБА“, заяви Алдама. „Целта ми е да гарантирам, че всеки играч се чувства подкрепен и че продължаваме да надграждаме силата и единството на това братство.“

Алдама, който е ветеран в състава на Гризлис, се превърна от избор в първия кръг на драфта през 2021 г. в ключов играч за Мемфис и основна фигура в националния отбор на Испания.

Роденият в Гран Канария баскетболист поставя като приоритет социалното въздействие чрез развитието на младежта, като организира своя ежегоден „Кампус Санти Алдама“, където обучава на баскетболни умения и ценности за работа в екип спортисти на възраст от 6 до 17 години в родния си град.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Монтана 2003 се справи с отбора на БФБ и е на финал за efbet Купа на България

Монтана 2003 се справи с отбора на БФБ и е на финал за efbet Купа на България

  • 14 фев 2026 | 15:40
  • 117
  • 0
Сезонът приключи за звезда на Сакраменто Кингс

Сезонът приключи за звезда на Сакраменто Кингс

  • 14 фев 2026 | 15:21
  • 299
  • 0
17-годишен талант подписа с Ботев Враца

17-годишен талант подписа с Ботев Враца

  • 14 фев 2026 | 14:09
  • 483
  • 0
Черно море Тича поздрави влюбените за Св. Валентин

Черно море Тича поздрави влюбените за Св. Валентин

  • 14 фев 2026 | 13:56
  • 263
  • 0
Тимът на Винс Картър спечели турнира на "Изгряващите звезди" в НБА, ВиДжей Еджкомб бе избран за "Най-полезен играч"

Тимът на Винс Картър спечели турнира на "Изгряващите звезди" в НБА, ВиДжей Еджкомб бе избран за "Най-полезен играч"

  • 14 фев 2026 | 13:37
  • 383
  • 0
Везенков пожела успех на Националния пресклуб на БТА в Атина при откриването му

Везенков пожела успех на Националния пресклуб на БТА в Атина при откриването му

  • 14 фев 2026 | 13:31
  • 313
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 0:1 ЦСКА, домакините доиграха първото полувреме с 10 човека и Лео Перейра отбеляза

ЦСКА 1948 0:1 ЦСКА, домакините доиграха първото полувреме с 10 човека и Лео Перейра отбеляза

  • 14 фев 2026 | 15:48
  • 35804
  • 100
Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

  • 14 фев 2026 | 11:13
  • 20050
  • 57
Четири наши момичета в спринта на 7.5 км в биатлона, състезанието започна

Четири наши момичета в спринта на 7.5 км в биатлона, състезанието започна

  • 14 фев 2026 | 15:45
  • 2901
  • 0
Ден 8 на Игрите в Милано - Кортина: Нови вълнуващи състезания очакват своите шампиони

Ден 8 на Игрите в Милано - Кортина: Нови вълнуващи състезания очакват своите шампиони

  • 14 фев 2026 | 06:45
  • 7978
  • 0
Играе се първият двубой от днешната програма на ФА Къп

Играе се първият двубой от днешната програма на ФА Къп

  • 14 фев 2026 | 15:28
  • 1313
  • 0
Оле Ейнар Бьорндален: Не познавам Лора, тя ме изненада

Оле Ейнар Бьорндален: Не познавам Лора, тя ме изненада

  • 14 фев 2026 | 10:49
  • 8272
  • 5