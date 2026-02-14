Испанец бе избран за вицепрезидент на Изпълнителния комитет на Асоциацията на играчите в НБА

Крилото на Мемфис Гризлис Санти Алдама беше избран за вицепрезидент на Изпълнителния комитет на Асоциацията на играчите в НБА (NBPA).

25-годишният испанец, заедно с друго новоизбрано крило – Трей Мърфи, от Ню Орлиънс Пеликанс, ще изпълняват тригодишен мандат.

Те встъпват в длъжност незабавно, заемайки местата на Джерън Джексън и Донован Мичъл, чиито тригодишни мандати приключиха.

Като част от Изпълнителния комитет на NBPA, Алдама и Мърфи ще съдействат за стратегическото планиране, бизнес делата и ключови инициативи, които Асоциацията осъществява в полза на всички играчи.

„Развълнуван съм да се присъединя към Изпълнителния комитет и да започна работа по въпросите, които засягат ежедневно играчите в НБА“, заяви Алдама. „Целта ми е да гарантирам, че всеки играч се чувства подкрепен и че продължаваме да надграждаме силата и единството на това братство.“

Алдама, който е ветеран в състава на Гризлис, се превърна от избор в първия кръг на драфта през 2021 г. в ключов играч за Мемфис и основна фигура в националния отбор на Испания.

Роденият в Гран Канария баскетболист поставя като приоритет социалното въздействие чрез развитието на младежта, като организира своя ежегоден „Кампус Санти Алдама“, където обучава на баскетболни умения и ценности за работа в екип спортисти на възраст от 6 до 17 години в родния си град.

Снимки: Gettyimages