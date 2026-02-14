Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Макрей подобри световния рекорд на 400 метра в зала

Макрей подобри световния рекорд на 400 метра в зала

  • 14 фев 2026 | 10:20
  • 373
  • 0
Макрей подобри световния рекорд на 400 метра в зала

Американецът Халеб Макрей постигна най-силното представяне на турнира Tyson Invitational във Файетвил в петък, част от Световния лекоатлетически тур на закрито (сребърно ниво), като постави световен рекорд на 400 метра в зала с време 44.52 секунди.

Световният сребърен медалист в щафетата 4х400 метра премина първата обиколка за 21.24, следван плътно от Уилям Джоунс. След това Макрей натрупа значителна преднина и пресече финалната линия с време 44.52, изпреварвайки Джоунс с 1.11 секунди. Световният сребърен медалист Джерийм Ричардс спечели другия финал с резултат 45.56.

Ако бъде ратифицирано, времето на Макрей ще подобри с 0.05 секунди официалния световен рекорд в зала от 44.57, поставен от Керън Клемент на същата писта през 2005 г. Оттогава Майкъл Норман (44.52) и Кристофър Моралес Уилямс (44.49) са постигали по-бързи времена, но нито едно от тях не е било ратифицирано като официален рекорд.

Макрей, който спечели и на New Balance Indoor Grand Prix по-рано тази година, имаше предишен личен рекорд в зала от 45.02. Той постави най-доброто си постижение на открито от 43.91 миналата година, след което достигна до полуфиналите на Световното първенство в Токио.

Повечето от забележителните резултати на Tyson Invitational бяха постигнати в спринтовите дисциплини. Шампионът на NCAA на закрито и открито Джордан Антъни подобри личния си рекорд с 0.04 секунди, за да постигне най-доброто време в света за сезона на 60 метра за мъже – 6.43. Той изпревари Траунард Фолсън (6.49, личен рекорд) и Давонте Хауъл (6.52).

При жените олимпийската шампионка Джулиън Алфред записа водещо време в света за сезона от 6.99, побеждавайки Джейшъс Сиърс (7.03) и Бриана Листън (7.07).

В другите дисциплини световният шампион на 110 метра с препятствия Кордел Тинч спечели в скока на дължина с 8.29 метра, пред Грегъри Фостър (8.19 м, личен рекорд), докато Бритън Уилсън триумфира на 400 метра при жените с рекорд на турнира от 50.66.

*Рекордът подлежи на стандартната процедура по ратификация.

Снимки: Gettyimages

