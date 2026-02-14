Популярни
Задава се нов "червен" сблъсък след битката за Купата - на живо от Бистрица със съставите на ЦСКА 1948 и ЦСКА
  14 фев 2026 | 13:37
Тимът на Винс Картър спечели турнира на "Изгряващите звезди" в НБА, ВиДжей Еджкомб бе избран за "Най-полезен играч"

Отборът, воден от легендата на Торонто Раптърс и Ню Джърси Нетс Винс Картър, спечели турнира на "Изгряващите звезди", с който бе дадено начало на "Звездния уикенд" в Националната баскетболна асоциация в Лос Анджелис.

Играчите на Картър победиха във финала отбора на Кармело Антъни с 25:24, а преди това на полуфиналите се справиха с тима на Трейси МакГрейди с 41:35.

Полуфиналите се играха до резултат от 40 точки, а финалът - до 25, като и в двете срещи победният кош бе отбелязан от ВиДжей Еджкомб. Новобранецът на Филаделфия 76ърс бе избран и за "Най-полезен играч" във Финалите, с което стана третият представител на Сиксърс с това отличие след Алън Айвърсън и Андре Игоудала.

Във финала Еджкомб вкара 6 точки, а в полуфинала реализира 17. Силно включване и в двата мача за тима на Картър направиха Кайшон Джордж от Вашингтон Уизардс, както и Матас Бузелис от Чикаго Булс.

За тима на Кармело Антъни гардът на Сан Антонио Спърс Дилън Харпър отбеляза 8 точки във финала, а в полуфиналите тимът се наложи с 40:34 над състава на Остин Ривърс.

