Христо Илиев четвърти във финала на 60 м в Белград

  • 11 фев 2026 | 20:19
  • 539
  • 0

Новият национален рекордьор на 60 метра в зала Христо Илиев завърши четвърти във финала на турнира от Световния атлетически тур със “златен етикет” в Белград с резултат от 6.66 секунди. По-рано днес в сериите той подобри 48-годишния национален рекорд на Петър Петров, след като бяга 6.54 сек.

Христо Илиев подобри 48-годишния национален рекорд на България на 60 м и се класира за Световното

Във финала обаче състезателите трябваше да застават на старт пет пъти, като двама от финалистите бяха дисквалифицирани за фалстарт. Победата с нов рекорд на турнира от 6.52 сек заслужи унгарецът Доминик Иловски. Тулувабори Акинола постави нов национален рекорд на Ирландия за второто място, след като финишира за 6.54 сек. Трети във финала се нареди кубинецът Йенс Рейнолд Фернандес с 6.55 сек.

Победата на 60 м при жените спечели италианката Зейнеб Досо с нов рекорд на турнира от 7.02 сек, следвана от британката Ейми Хънт със 7.09 сек и швейцарката Фрей Джералдин Ди Тицио със 7.19 сек.

