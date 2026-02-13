Популярни
  Начева направи първия си старт за 2026-а

Начева направи първия си старт за 2026-а

  • 13 фев 2026 | 14:32
  • 222
  • 0
Начева направи първия си старт за 2026-а

Световната шампионка за девойки на троен скок от Тампере 2018 Александра Начева направи първото си състезание за 2026-а година. 24-годишната атлетка от Ботев Пловдив е на подготовка в Република Южна Африка и записа 13.92 метра на открито.

Нормата за световния шампионаг в зала е 14.15 метра, а участието в планетарния форум в зала е целта на треньора Стойко Цонов и възпитаничката му.

Начева влезе в страхотна форма в олимпийската 2024-а година и се класира четвърта на европейския шампионат в Рим в началото на юни. Преди Игрите в Париж обаче тя получи тежка контузия на турнир в Габрово като счупи глезен и оттогава се възстановява. Това беше първо състезание за нея от 19 месеца насам, съобщават от БФЛА.

