Министър Пешев награди медалисти от международни форуми за ветерани

Министър Пешев награди медалисти от международни форуми за ветерани.

За успехите си на Световната регата по гребане за ветерани с почетни плакети бяха отличени Николай Бояджиев, Васил Русев, Методи Черпоков, Калоян Паяков, Ваня Божкова и Екатерина Чакова.

Сред наградените бяха още Шабан Мустафа (планинско бягане и скайрънинг), Тенчо Жеков (планинско бягане), Таня Димитрова (маратон) и Мария Николова (скайрънинг).

„Продължавайте да вдъхновявате и да покорявате спортни върхове. Вашите успехи са плод на много труд, постоянство и истинска отдаденост. С всяко свое участие вие доказвате, че силата на духа и любовта към спорта могат да преодоляват всяко предизвикателство. Благодаря ви, че достойно представяте България пред света“, каза Пешев.