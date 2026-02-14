Алекс де Минор се класира за полуфиналите на турнира в Ротердам

Поставеният под номер 1 в основната схема Алекс де Минор (Австралия) се класира за полуфиналите на турнира по тенис на твърда настилка в зала в Ротердам (Нидерландия) с награден фонд 2 462 660 евро.

Де Минор победи представителя на домакините Ботик ван де Зандсхулп с 3:6, 7:6(4), 7:5 за 2:44 часа и достигна до тази фаза на надпреварата за трета поредна година.

Австралиецът направи решаващ пробив в 11-ия гейм на последния сет и продължава на четвъртфиналите, където ще спори с Юго Юмбер (Франция).

„Радвам се, че продължавам напред. Не изглеждаше така в около три четвърти от мача, но успях да намеря по-добрия си тенис днес в края на втория сет. Още едно страхотно психическо усилие днес“, коментира Де Минор.

Той ще спори за място на финала с Юго Юмбер, който надделя над Кристофър О'Конъл (Австралия) с 6:4, 6:1, за да спечели десетия си пореден четвъртфинал в АТП.

Шампионът от 2022 година и втори поставен Феликс Оже-Алиасим (Канада) спечели мача си срещу Талон Грикспоор (Нидерландия) със 7:6(2), 6:2 за час и 42 минути.

На полуфиналите Оже-Алиасим ще играе с победителя от мача между номер 3 Александър Бублик (Казахстан) и Хауме Мунар (Испания), които играят в момента.