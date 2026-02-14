Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Каролина Мухова срещу Виктория Мбоко на финала в Доха

Каролина Мухова срещу Виктория Мбоко на финала в Доха

  • 14 фев 2026 | 00:41
  • 163
  • 0
Каролина Мухова срещу Виктория Мбоко на финала в Доха

Чехкинята Каролина Мухова и канадката Виктория Мбоко ще спорят за титлата на турнира по тенис за жени в Доха с награден фонд 2.833 милиона долара.

Мухова, 14-а в схемата, се наложи над Мария Сакари от Гърция в първия полуфинал с 3:6, 6:4, 6:1, а десетата поставена Мбоко надигра Елена Остапенко от Латвия с 6:3, 6:2.

Победата изведе Мухова до третия й финал в турнира на WТА 1000, докато тя преследва първата си титла на това ниво.

Мухова никога не беше губила от Сакари в четири предишни срещи от WТА тура, но тази серия беше застрашена, след като Сакари спечели пет поредни гейма, за да поведе с 6:3, 2:0. Мухова отговори, като продължи агресивния си стил и спечели пет поредни гейма, за да поведе с 5:2 във втория сет. Въпреки че Сакари намали разликата до 5:4, Мухова удържа сета с 6:4, преди да доминира в третия сет за 6:1.

19-годишната канадка Виктория Мбоко спечели 13-ата си победа по-рано, побеждавайки Елена Остапенко с 6:3, 6:2, за да достигне втория си финал в WТА 1000.

Мухова, чиято единствена титла на сингъл от WTA тура дойде в Сеул през 2019 г., ще се изправи срещу Мбоко за първи път на финала в събота.

Следвай ни:

Още от Тенис

Арина Сабаленка и Ига Швьонтек ще пропуснат турнира в Дубай

Арина Сабаленка и Ига Швьонтек ще пропуснат турнира в Дубай

  • 13 фев 2026 | 19:32
  • 487
  • 0
Йоана Константинова се класира за финала на двойки в Монастир

Йоана Константинова се класира за финала на двойки в Монастир

  • 13 фев 2026 | 17:36
  • 1668
  • 0
Ива Иванова стигна полуфиналите в Монастир

Ива Иванова стигна полуфиналите в Монастир

  • 13 фев 2026 | 14:45
  • 560
  • 0
Иван Пешев връчи почетен плакет на Димитър Кисимов

Иван Пешев връчи почетен плакет на Димитър Кисимов

  • 13 фев 2026 | 14:01
  • 505
  • 0
Шелтън и Кецманович ще спорят за място на полуфиналите в Далас

Шелтън и Кецманович ще спорят за място на полуфиналите в Далас

  • 13 фев 2026 | 09:44
  • 759
  • 0
Оже-Алиасим и Бублик са последните четвъртфиналисти в Ротердам

Оже-Алиасим и Бублик са последните четвъртфиналисти в Ротердам

  • 13 фев 2026 | 09:31
  • 1016
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Божинов впечатли срещу Милан, но Модрич не позволи да се стигне до изненада

Божинов впечатли срещу Милан, но Модрич не позволи да се стигне до изненада

  • 13 фев 2026 | 23:39
  • 9635
  • 24
Хеттрик на Педро Нето осигури безпроблемно класиране напред за Челси срещу бившия тим на Росиниър

Хеттрик на Педро Нето осигури безпроблемно класиране напред за Челси срещу бившия тим на Росиниър

  • 13 фев 2026 | 23:41
  • 7272
  • 7
Драма на "Коритото"! Локо (Сф) измъкна точка в 90-ата минута след спиращ дъха мач

Драма на "Коритото"! Локо (Сф) измъкна точка в 90-ата минута след спиращ дъха мач

  • 13 фев 2026 | 19:40
  • 31307
  • 73
Глобиха ЦСКА заради неуважение към ЦСКА 1948, Ботев с най-голяма санкция

Глобиха ЦСКА заради неуважение към ЦСКА 1948, Ботев с най-голяма санкция

  • 13 фев 2026 | 17:32
  • 24666
  • 102
Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

  • 13 фев 2026 | 23:18
  • 33491
  • 14
Ден 7 в Милано – Кортина: седем нови шампиони и някои изненади

Ден 7 в Милано – Кортина: седем нови шампиони и някои изненади

  • 14 фев 2026 | 00:20
  • 18901
  • 7