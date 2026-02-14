Каролина Мухова срещу Виктория Мбоко на финала в Доха

Чехкинята Каролина Мухова и канадката Виктория Мбоко ще спорят за титлата на турнира по тенис за жени в Доха с награден фонд 2.833 милиона долара.

Мухова, 14-а в схемата, се наложи над Мария Сакари от Гърция в първия полуфинал с 3:6, 6:4, 6:1, а десетата поставена Мбоко надигра Елена Остапенко от Латвия с 6:3, 6:2.

Победата изведе Мухова до третия й финал в турнира на WТА 1000, докато тя преследва първата си титла на това ниво.

Мухова никога не беше губила от Сакари в четири предишни срещи от WТА тура, но тази серия беше застрашена, след като Сакари спечели пет поредни гейма, за да поведе с 6:3, 2:0. Мухова отговори, като продължи агресивния си стил и спечели пет поредни гейма, за да поведе с 5:2 във втория сет. Въпреки че Сакари намали разликата до 5:4, Мухова удържа сета с 6:4, преди да доминира в третия сет за 6:1.

19-годишната канадка Виктория Мбоко спечели 13-ата си победа по-рано, побеждавайки Елена Остапенко с 6:3, 6:2, за да достигне втория си финал в WТА 1000.

Мухова, чиято единствена титла на сингъл от WTA тура дойде в Сеул през 2019 г., ще се изправи срещу Мбоко за първи път на финала в събота.