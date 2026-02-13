Рексъм изхвърли Ипсуич от ФА Къп

Популярни
  • 13 фев 2026 | 23:40
  • 246
  • 0
Рексъм победи с минималното 1:0 Ипсуич в срещата между двата тима от четвъртия кръг на ФА Къп. Това обаче бе достатъчно за "червените дракони" да елиминират "трактористите" и да си осигурят място на 1/8-финалите на турнира.

Единственият гол в мача падна в 34-тата минута. Тогава Райън Лонгман центрира отдясно и Джош Уиндас отблизо отклони топката във вратата.

Ипсуич пък така и не успя да реагира достатъчно категорично и да потърси обрат. Гостите създадоха малко положения и не отправиха нито един точен удар в хода на мача.

С този успех Рексъм достигна до петия кръг на ФА Къп за пръв път от далечната 1997 г., когато играят дори 1/4-финал, но отпадат от Честърфийлд.

Снимки: Gettyimages

