  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Sportal.bg разкрива любовната история на звездата на Локомотив Пловдив

Sportal.bg разкрива любовната история на звездата на Локомотив Пловдив

  • 14 фев 2026 | 07:58
В Деня на влюбените - Свети Валентин решихме да ви срещнем с една страхотна двойка. Една от големите звездите в Sesame Национална баскетболна лига Кхалил Милър и неговата годеница Шерел застанаха ексклузивно пред камерата на Sportal.bg, за да вдигнат завесата на личния си живот.

Двамата споделиха кога и как са се запознали, а след това в забавна игра разкриха доста интересни подробности за себе си и връзката си.

Шерел пък ни изуми с точната си стрелба с оранжевата топка, Милър пък заложи на специалитета си - забивките.

Какво точно се случи в зала "Сила" в Пловдив, вижте в нашето видео.

Снимки: Sportal.bg

