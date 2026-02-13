Пирин с драматична победа над Монтана

Финалистът в турнира за efbet Купа 2026 Волей Пирин (Разлог) записа драматична победа над Монтана с 3:2 (25:23, 25:21, 24:26, 24:26, 19:17) в мач от 15-ия кръг на efbet Супер Волей.

Възпитаниците на Благовест Катранджиев се справиха, но много трудно с гостуващия тим.

Успехът бе 7-и за Пирин от началото на сезона и с актив от 21 точки (7 победи, 8 загуби) е на 6-о място във временното класиране.

Монтана допусна 9-а загуба и с актив от 19 точки (6 победи, 9 загуби) е на 8-о място.

Мариян Наков заби 28 точки (3 блока, 52% ефективност в атака - +14) за Пирин.

Теодор Каменов (2 блока, 36% ефективност в атака, 35% перфектно и 68% позитивно посрещане) и Костадин Гаджанов (6 блока, 63% ефективност в атака - +9) добавиха по 11 точки.

Костадин Козелов се отличи с 10 точки (1 ас, 3 блока, 63% ефективност в атака - +7).

Николай Стефанов бе най-резултатен за Монтана със 17 точки (2 блока, 52% ефективност в атака, 3% перфектно и 39% позитивно посрещане - +8).

Резервата Марк Михайлов също записа 17 точки (3 аса, 1 блок, 46% ефективност в атака, 25% перфектно и 50% позитивно посрещане - +12).