ЦСКА се измъкна след страхотен обрат срещу Славия

Волейболистите на ЦСКА постигнаха много измъчена 11-а победа за сезона в efbet Супер Волей. Воденият от Александър Попов тим трябваше да направи страхотен пълен обрат от 0:2 до крайното 3:2 (25:27, 21:25, 25:9, 25:20, 15:13) като домакин на Славия в мач от 16-ия кръг на шампионата, игран тази вечер в зала "Васил Симов".

По този начин "червените" се затвърдиха на 3-о място във временното класиране с 11 победи, 4 загуби и 34 точки. Славия е на предпоследната 10-а позиция с едва 2 победи, 12 загуби и 5 точки в актива си.

В следващия 17-и кръг ЦСКА ще почива, докато "белите" са домакини на Дунав (Русе) в битката на дъното на подреждането. Срещата е в петък (20 февруари) от 18,00 часа.

Най-полезни за ЦСКА станаха Спас Байрев (3 блока, 1 ас и 49% ефективност в атака - +13) и Захари Згуров (2 аса, 56% ефективност в атака и 36% позитивно посрещане - +8) с по 22 точки за победата. Згуров беше определен и за MVP на мача.

За тима на Славия Апостол Боянов реализира 24 точки (5 аса!, 3 блока, 46% ефективност в атака и 41% позитивно посрещане - +14). Димитър Чавдаров и Дейвид Барутов приключиха с по 11 точки, но и това не бе достатъчно за успеха.

ЦСКА - СЛАВИЯ 3:2 (25:27, 21:25, 25:9, 25:20, 15:13)

ЦСКА: Никола Великов, Спас Байрев 22, Захари Згуров 22, Николай Пенчев 13, Тодор Костов 12, Теодор Тодоров 9 - Мартин Божилов-либеро (Висенте Монфорт Миная 3, Хеймиш Хейзълдън, Даниел Тихолов-либеро)

Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ

СЛАВИЯ: Александър Борисов 4, Обраян Мокуние 10, Апостол Боянов 24, Дейвид Барутов 11, Димитър Чавдаров 11, Константин Динов 7 - Христо Колев-либеро (Кристиян Илиев)

Старши треньор: СЕВЕРИН ДИМИТРОВ.