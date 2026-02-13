Популярни
  • 13 фев 2026 | 20:10
Край на една славна кариера! Един от най-великите плеймейкъри на всички времена се оттегли!

Крис Пол, един от най-великите плеймейкъри в историята на НБА, обяви в социалните мрежи, че се пенсионира. След 21 сезона в лигата, Пол официално каза сбогом на професионалния спорт.

40-годишният Крис Пол влезе в НБА през 2005 г., като прекара първите си шест сезона в отбора на Ню Орлиънс Хорнетс. Той игра шест сезона и за Лос Анджелис Клипърс, след което премина през Хюстън Рокетс, Оклахома Сити Тъндър, Финикс Сънс, Голдън Стейт Уориърс, Сан Антонио Спърс, отново Клипърс и накрая Торонто Раптърс, за който обаче не изигра нито един мач.

В кариерата си той е избиран 12 пъти за участие в Мача на звездите на НБА, веднъж става MVP на събитието, четири пъти е включен в идеалния отбор на лигата (All-NBA Team) и седем пъти в идеалния защитен отбор (All-Defensive Team). Пол се оттегля като един от най-добрите играчи в историята, които никога не са печелили шампионска титла в НБА.

Снимки: Gettyimages

