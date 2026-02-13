Локомотив Авиа остана начело след успех срещу Дунав

Отборът на Локомотив Авиа (Пловдив) остава начело във временното класиране на efbet Супер Волей. Играчите на Найден Найденов дадоха гейм, направиха обрат и се наложиха като гости на Дунав (Русе) с 3:1 (26:28, 25:19, 25:20, 25:20) в среща от 16-ия кръг на първенството, играна тази вечер.

Така пловдичани продължават да са на първото място в подреждането с 13 победи, 1 загуба и 37 точки. Дунав остава на последната 11-а позиция с едва 1 победа, 14 загуби и 5 точки.

В следващия 17-и кръг Локомотив гостува на шампиона Левски София. Дербито на кръга е следващата събота (21 февруари) от 19,00 часа. Русенци пък ще гостуват на Славия в петък (20 февруари) от 18,00 часа.

Първият гейм тръгна от самото начало с леко предимство за домакините от Дунав, като нито един от двата отбора не се откъсваше. След 23:21 за Дунав, последва изравняване, но в крайна сметка русенци го взеха след 28:26. Тази загуба в първата чест подейства веднага на пловдивчани и Локомотив дръпна с 5:2 във втория гейм. Водени от капитана си Тодор Вълчев момчетата на Найден Найденов не допуснаха отпускане и го затвориха без проблеми с 25:19.

С преднина от 4:1 за Дунав тръгна третата част, а разликата продължи да набъбва до 16:10. Домакините играеха силно, докато играта на "черно-белите" не се получаваше. И тук се случи обратът. На сервис застана Кристиян Алексов, който записа 4 аса, три от които поредни, а с две блокади на Жулиен Георгиев и Ивайло Дамянов, резултатът стана 19:16 за вицешампионите и с лекота го спечелиха 25:20. В четвъртия гейм силите на Дунав стигна до 9:8, след което Локомотив вдигна оборотите и го спечели с 25:20, а с това и мача.

Най-резултатен за Локомотив стана капитанът Тодор Вълчев със 17 точки (3 блока, 2 аса, 63% ефективност в атака и 41% позитивно посрещане - +11) за победата. Кристиян Алексов добави 14 точки (5 аса!, 35% ефективност в атака и 63% позитивно посрещане - +9), докато Жулиен Георгиев и Ивайло Дамянов се отчетоха с по 13 точки за успеха.

Въпреки това, за Най-полезен играч (MVP) на мача бе избран разпределителят на победителите Владимир Станков, който се появи в третия гейм и раздвижи играта.

За домакините от Дунав над всички отново беше Алекс Николов с 23 точки (1 ас и 58% ефективност в атака - +10), а Любчо Янков завърши с 14 точки.

ДУНАВ (РУСЕ) - ЛОКОМОТИВ АВИА (ПЛОВДИВ) 1:3 (28:26, 19:25, 20:25, 20:25)

ДУНАВ: Константин Нечев 4, Алекс Николов 23, Анте Гилянович 8, Ангел Павлов 10, Александър Кордев 5, Любчо Янков 14 - Атанас Митев-либеро (Огнян Христов 5, Христо Костов 1, Нико Инджелиев, Владимир Христов 1, Габриел Руменов 2)

Старши треньор: ПЛАМЕН ХРИСТОВ

ЛОКОМОТИВ АВИА: Антон Станчев 4, Жулиен Георгиев 13, Тодор Вълчев 17, Кристиян Алексов 14, Кирил Колев 11, Ивайло Дамянов 13 - Мартин Иванов-либеро (Димитър Дулчев, Владимир Станков 1, Александър Николов, Трифон Лапков 2)

Старши треньор: НАЙДЕН НАЙДЕНОВ.