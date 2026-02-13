Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Шампионките от Марица с експресна победа срещу Варна ДКС

Шампионките от Марица с експресна победа срещу Варна ДКС

  • 13 фев 2026 | 19:46
  • 90
  • 0
Шампионките от Марица с експресна победа срещу Варна ДКС

Волейболният шампион на България при жените Марица (Пловдив) продължава победната си серия от началото на редовния сезон в женската "Demax+" лига. "Жълто-сините" надиграха категорично гостуващия Варна ДКС с 3:0 (25:14, 25:12, 25:14) за по-малко от час игра, в среща от 14-ия кръг на първенството, играна в зала "Строител".

Така пловдивчанки остават на върха в класирането с пълен актив от 39 точки след 13 победи от 13 мача. В следващия кръг Марица гостува на Дея Волей (Бургас) на 21 февруари (събота) от 17,00 часа.

Шампионките имаха инициативата от самото начало и диктуваха събитията на полето в хода на цялата среща, като не позволиха на съперника да премине границата от 15 точки в нито една от трите части. Маричанки рано взеха преимущество след 7:7 в първия гейм и благодарение на добрия си сервис отвориха разлика от 8 точки при 16:8, която впоследствие направиха двуцифрена и затвориха първата част след 25:14.

Във втората превъзходството на "жълто-сините" продължи и те стартираха със серия от 6:0 на сервис на Маргарита Гунчева. Преднината на пловдивчанки набъбна на 10 точки при 19:9 и те нямаха затруднения до края – 25:12. Третият гейм стартира равностойно до 12:10 в полза на Марица, когато домакините спечелиха следващите пет разигравания, за да поведат със 17:10 и това се оказа ключово за крайния изход от мача, завършил с атака на Александра Китипова за 25:14.

Именно Китипова стана най-резултатна за успеха на Марица с 16 точки, а Елисавета Сариева добави 14. Маргарита Гунчева пък записа цели 6 аса!

Следвай ни:

Още от Волейбол

Националният отбор по волейбол с номинация за „Мъж на годината“ 2025

Националният отбор по волейбол с номинация за „Мъж на годината“ 2025

  • 13 фев 2026 | 13:30
  • 1274
  • 0
Добромир Димитров и Лас Палмас обърнаха Берлин РВ и остават в битка за 1/4- финал в ШЛ

Добромир Димитров и Лас Палмас обърнаха Берлин РВ и остават в битка за 1/4- финал в ШЛ

  • 13 фев 2026 | 11:44
  • 591
  • 0
Алекс Грозданов и Богданка излъгаха Халкбанк с Казийски и Соколов в ШЛ след драма

Алекс Грозданов и Богданка излъгаха Халкбанк с Казийски и Соколов в ШЛ след драма

  • 12 фев 2026 | 21:20
  • 4680
  • 0
Калчев и Механджийски: Стартираме подготовката за новия сезон с нов треньор и нови партньори

Калчев и Механджийски: Стартираме подготовката за новия сезон с нов треньор и нови партньори

  • 12 фев 2026 | 20:20
  • 2324
  • 2
Христина Вучкова и Протон с 3-а поредна загуба в Русия

Христина Вучкова и Протон с 3-а поредна загуба в Русия

  • 12 фев 2026 | 20:10
  • 736
  • 0
Николай Колев с 11 точки, ПАОК с драматична загуба в първия 1/4-финал за "Чалъндж къп"

Николай Колев с 11 точки, ПАОК с драматична загуба в първия 1/4-финал за "Чалъндж къп"

  • 12 фев 2026 | 19:06
  • 1773
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Драма на "Коритото"! Локо (Сф) измъкна точка в 90-ата минута след спиращ дъха мач

Драма на "Коритото"! Локо (Сф) измъкна точка в 90-ата минута след спиращ дъха мач

  • 13 фев 2026 | 19:40
  • 14463
  • 46
Глобиха ЦСКА заради неуважение към ЦСКА 1948, Ботев с най-голяма санкция

Глобиха ЦСКА заради неуважение към ЦСКА 1948, Ботев с най-голяма санкция

  • 13 фев 2026 | 17:32
  • 12370
  • 29
БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

  • 13 фев 2026 | 14:32
  • 29311
  • 79
Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

  • 13 фев 2026 | 07:30
  • 27828
  • 41
Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

  • 13 фев 2026 | 16:20
  • 27789
  • 13
Ден 7 в Милано – Кортина: Тийнейджър донесе второ злато на Чехия на Олимпийските игри в Италия

Ден 7 в Милано – Кортина: Тийнейджър донесе второ злато на Чехия на Олимпийските игри в Италия

  • 13 фев 2026 | 19:35
  • 13104
  • 6