Шампионките от Марица с експресна победа срещу Варна ДКС

Волейболният шампион на България при жените Марица (Пловдив) продължава победната си серия от началото на редовния сезон в женската "Demax+" лига. "Жълто-сините" надиграха категорично гостуващия Варна ДКС с 3:0 (25:14, 25:12, 25:14) за по-малко от час игра, в среща от 14-ия кръг на първенството, играна в зала "Строител".

Така пловдивчанки остават на върха в класирането с пълен актив от 39 точки след 13 победи от 13 мача. В следващия кръг Марица гостува на Дея Волей (Бургас) на 21 февруари (събота) от 17,00 часа.

Шампионките имаха инициативата от самото начало и диктуваха събитията на полето в хода на цялата среща, като не позволиха на съперника да премине границата от 15 точки в нито една от трите части. Маричанки рано взеха преимущество след 7:7 в първия гейм и благодарение на добрия си сервис отвориха разлика от 8 точки при 16:8, която впоследствие направиха двуцифрена и затвориха първата част след 25:14.

Във втората превъзходството на "жълто-сините" продължи и те стартираха със серия от 6:0 на сервис на Маргарита Гунчева. Преднината на пловдивчанки набъбна на 10 точки при 19:9 и те нямаха затруднения до края – 25:12. Третият гейм стартира равностойно до 12:10 в полза на Марица, когато домакините спечелиха следващите пет разигравания, за да поведат със 17:10 и това се оказа ключово за крайния изход от мача, завършил с атака на Александра Китипова за 25:14.

Именно Китипова стана най-резултатна за успеха на Марица с 16 точки, а Елисавета Сариева добави 14. Маргарита Гунчева пък записа цели 6 аса!