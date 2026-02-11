Популярни
  Консейсао има интерес към работата в Марсилия

  • 11 фев 2026 | 20:57
  • 1224
  • 0
Марсилия се озова в позната позиция - да си търси нов треньор. Преди два сезона клубът уволни четирима специалисти в рамките на една година. След напускането на Роберто Де Дзерби търсенето започва наново.

Клубът вече има списък с имена. В него е сенегалецът Хабиб Бейе, който бе уволнен от Рен по-рано през седмицата. Той вече заяви, че има интерес към поста в Марсилия. Желание да поеме тима има и Сержио Консейсао, твърди "Екип". Португалецът бе близо до това да стане треньор на отбора през лятото на 2024 г. Проблем за него е, че има договор с Ал-Итихад.

