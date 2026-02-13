Спартак Плевен се подсили с бивш гард на Академик Бултекс 99

Спартак Плевен привлече бившия състезател на пловдивския Академик Бултекс 99 Айзея Юмипиг. Американският гард е първото ново попълнение на тима, след като начело застана старши треньорът Желко Лукаич.

"Обявяваме присъединяването към представителния мъжки отбор на Айзея Юмипиг (25.03.1992, 183 см, 79 кг).

Айзея има богата професионална кариера. Над 10 сезона. Познат е на родната публика от сезон 2017/2018, като плеймейкър на най-успешния отбор в историята на Академик Пловдив.

Очакваме сериозно качество на позиция 1 и приветстваме още веднъж с "Добре дошъл в Балканстрой", написаха от плевенския клуб на официалния си профил в социалната платформа Фейсбук.

Снимка: БК Спартак Плевен / BC Spartak Pleven / Facebook