Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Спартак Плевен се подсили с бивш гард на Академик Бултекс 99

Спартак Плевен се подсили с бивш гард на Академик Бултекс 99

  • 13 фев 2026 | 17:08
  • 278
  • 0
Спартак Плевен се подсили с бивш гард на Академик Бултекс 99

Спартак Плевен привлече бившия състезател на пловдивския Академик Бултекс 99 Айзея Юмипиг. Американският гард е първото ново попълнение на тима, след като начело застана старши треньорът Желко Лукаич.

"Обявяваме присъединяването към представителния мъжки отбор на Айзея Юмипиг (25.03.1992, 183 см, 79 кг).

Айзея има богата професионална кариера. Над 10 сезона. Познат е на родната публика от сезон 2017/2018, като плеймейкър на най-успешния отбор в историята на Академик Пловдив.

Очакваме сериозно качество на позиция 1 и приветстваме още веднъж с "Добре дошъл в Балканстрой", написаха от плевенския клуб на официалния си профил в социалната платформа Фейсбук.

Снимка: БК Спартак Плевен / BC Spartak Pleven / Facebook

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Борислава Христова и Атинайкос се класираха за полуфинал на Еврокъп

Борислава Христова и Атинайкос се класираха за полуфинал на Еврокъп

  • 13 фев 2026 | 10:42
  • 419
  • 0
Легендата Пини Гершон провежда нов камп за таланти от днес до неделя в зала "Триадица"

Легендата Пини Гершон провежда нов камп за таланти от днес до неделя в зала "Триадица"

  • 13 фев 2026 | 10:36
  • 414
  • 0
НБА глоби два отбора за оставяне на играчи на пейката

НБА глоби два отбора за оставяне на играчи на пейката

  • 13 фев 2026 | 10:31
  • 492
  • 0
НБА чака първи отговор от потенциални инвеститори в НБА Европа в края на март

НБА чака първи отговор от потенциални инвеститори в НБА Европа в края на март

  • 13 фев 2026 | 10:27
  • 479
  • 0
Леброн Джеймс стана най-възрастният с трипъл-дабъл

Леброн Джеймс стана най-възрастният с трипъл-дабъл

  • 13 фев 2026 | 09:47
  • 1674
  • 0
Мил жест на Джокович стана "вайръл" на Евролигата

Мил жест на Джокович стана "вайръл" на Евролигата

  • 13 фев 2026 | 08:05
  • 2427
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Вн) 1:0 Локо (Сф), национал на България откри с първия си гол в първенството

Спартак (Вн) 1:0 Локо (Сф), национал на България откри с първия си гол в първенството

  • 13 фев 2026 | 18:13
  • 4751
  • 19
Глобиха ЦСКА заради неуважение към ЦСКА 1948, Ботев с най-голяма санкция

Глобиха ЦСКА заради неуважение към ЦСКА 1948, Ботев с най-голяма санкция

  • 13 фев 2026 | 17:32
  • 4496
  • 6
БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

  • 13 фев 2026 | 14:32
  • 23338
  • 64
Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

  • 13 фев 2026 | 07:30
  • 24938
  • 40
Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

  • 13 фев 2026 | 16:20
  • 24884
  • 11
Ден 7 в Милано – Кортина: Второ злато за Австралия на Игрите в Италия

Ден 7 в Милано – Кортина: Второ злато за Австралия на Игрите в Италия

  • 13 фев 2026 | 16:24
  • 11222
  • 4