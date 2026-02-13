Константин Василев: Имам тремор при стрелбата от прав, нямам обяснение

Константин Василев зае 56-о място в спринта на 10 км по биатлон на Олимпийските игри в Милано - Кортина и ще участва в преследването. За него, както е известно, се класират първите 60 от спринта. 22-годишният ни биатлонист обаче допусна цели 4 грешки днес - и четирите във втората стрелба от положение "прав".

"Не съм доволен, няма за какво да съм доволен. Стрелбата от известно време не ми е много стабилна. Не се чувствам много стабилен, особено на прав. Имам тремор при стрелбата на прав, общо взето това е.

Бягането считам, че е добре, не съм погледнал още резултатите, но се усещам нормално. На индивидуалната гонка също беше прилично представянето ми откъм функционалната част, единствено стрелбата ми куца.

По принцип нямам проблем със стрелбата на високо, сега какво се получава... явно ми е такъв периодът. До момента стрелбата, като изключим Олимпиадата, ми беше що годе стабилна през сезона, нямам обяснение защо се получава така", сподели Василев.

