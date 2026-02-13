Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Антон Синапов: Готвим се за щафетата

  • 13 фев 2026 | 16:45
  • 347
  • 0

Антон Синапов завърши 82-и в спринта на 10 километра на Олимпийските игри в Милано/Кортина.

Той финишира с време 27:04.4 минути с три пропуска в стрелбата, всичките от положение прав.

Шампион с перфектна стрелба стана Кантен Фийон Майе (Франция) с 22:53.1 минути.

"Днес не се чувствах в най-оптимална форма. Както и предните дни бях споменал, че сега този сезон доста боледувах. Предстартовите модели, които ги правих точно преди спринта, късите интервали, усещах се добре на тях. Но на самите състезания, на дългите бягания, усещам още, че имам проблеми и със синузита, и с дишането. Това естествено влияе голяма роля за беговите резултати и днес това ми изигра лоша шега, и в стрелбата на прав", обясни Синапов.

Благой Тодев се представи най-добре от българите в спринта, титла за Фийон Майе
Благой Тодев се представи най-добре от българите в спринта, титла за Фийон Майе

Той смята, че голяма роля в резултатите играе и високата надморска височина в Антхолц-Антерселва.

"Разликите при абсолютно всички атлети са много големи. Доста трудно се бяга тук. Стандартът на стрелба не е както на Световните купи и на по-ниска надморска височина, играе голяма роля височината, да, много е тежко. Също така и днес не усещах и ските по най-добрия начин, както бяха на индивидуалното. Така че много неща се събират и със сигурност днес не беше моят старт и не съм доволен. Сега се готвим за щафетата", каза още биатлонистът.

Снимки: Startphoto

