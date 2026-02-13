Черно море Тича зарадва деца с плюшени играчки

Играчи на Черно море Тича се включиха в благотворителна инициатива и зарадваха деца, нуждаещи се от медицинска грижа във Варна. Иван Карачич, капитанът Николай Стоянов, Евгени Хаджирусев и Михаил Молдов се срещнаха с децата и им подариха плюшените играчи, които бяха събрани по време на мача от Sesame НБЛ с Рилски спортист в края на декември.

"Днес част от играчите на Черно море Тича, дариха плюшените играчки, събрани по време на мача срещу Рилски Спортист на 29 декември. Баскетболистите се срещнаха с децата от Дневния център и Центъра за рехабилитация към Дома за медико-социални грижи за деца – Варна. Играчките ще зарадват и децата, настанени за продължително лечение в комплекса – от новородени и недоносени бебета до младежи на 18 години.

Много от тях се борят с тежки неврологични, редки и генетични заболявания и са изцяло зависими от медицински грижи. За тях всяка усмивка е безценна.

Благодарим на всички фенове, които се включиха в инициативата. Заедно доказахме, че Черно море Тича е не само отбор, а общност със сърце", написаха на официалната си страница във Фейсбук варненци.

Снимка: БК Черно море Тича / Фейсбук