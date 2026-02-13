След 12 години: звездите на НХЛ отново “взривяват” Олимпийските игри

След 12-годишно прекъсване, ледът на Олимпийските игри отново се “пропуква” под кънките на най-добрите хокеисти в света. Мъжкият хокеен турнир в Милано/Кортина 2026 не е просто поредното състезание, а голямото завръщане на звездите от Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

По традиция хокеят на лед е сред най-големите атракции на всеки едни Зимни игри. След като твърде дълго време представителите на НХЛ не бяха част от зрелището, сега нещата са различни - най-големите звезди на планетата заеха своите позиции на леда в Милано.

Женският турнир стартира със срещите в груповата фаза още на 5 февруари, а мъжкият - шест дни по-късно. Битките за златните медали ще се проведат на 19 февруари при дамите и 22 февруари при мъжете, което е и последният ден на Игрите.

Арените: между блясъка и недовършените скелета

Основната сцена на хокейните битки е новата Santa Giulia Ice Hockey Arena в Милано. Залата, проектирана за близо 12 000 зрители, обаче се превърна в истинско главоболие за организаторите.

До последно ръководството на НХЛ и Международната федерация по хокей изразяваха сериозно недоволство, че съоръжението няма да бъде напълно завършено за старта. Към днешна дата мачовете се провеждат в среда, която далеч не е идеална, като части от залата остават под скелета, а капацитетът е леко занижен.

Дори по време на тестовите събития се появиха технически проблеми с леда, което вбеси мениджърите на клубовете, притеснени за здравето на своите играчи за милиони долари. Вторичната локация в Rho Fiera Milano също работи под пълна пара, макар да е само временно преустроено изложбено пространство.

Билети и черен пазар: цената на леденото шоу

Интересът към събитието е колосален, като това категорично е най-търсеният билет на тези Игри. Официалните цени за предварителните групи започнаха от достъпните 30 евро, но за дербитата и елиминациите сумите скочиха рязко, достигайки нива от 1400 евро за финалния сблъсък.

Този огромен глад за пропуски доведе до процъфтяващ черен пазар. Въпреки опитите на италианските власти да наложат строг контрол чрез официални платформи за препродажба, в интернет пространството билетите се търгуват на цени над 3000 евро, което крие огромни рискове от измами.

Звезди и съперничества: кой ще владее леда?

Завръщането на НХЛ означава, че за първи път от Сочи 2014 виждаме формат, в който най-добрите се изправят срещу най-добрите.

Канада изпрати истински “Дрийм тийм”, воден от легендарния Сидни Кросби и феноменалния Конър Макдейвид. Тяхното съперничество със САЩ ще бъде черешката на тортата, тъй като американците разполагат с най-младия и талантлив състав в историята си, начело с Остън Матюс. Не бива да се подценяват и традиционните сили като Швеция и Чехия, които винаги са готови да развалят плановете на фаворитите.

Северното дерби между Финландия и Швеция пък остава един от най-заредените с емоция сблъсъци, гарантиращ тактическо надиграване от най-висок клас.

Защо НХЛ отсъстваше от голямата сцена на Олимпиадата?

Завръщането в Милано е историческо, защото последно гледахме НХЛ звезди на олимпийски лед през 2014 г. в Сочи.

През 2018 г. В Пьонгчан лигата отказа участие поради спорове с МОК относно застраховките и пътните разходи на играчите.

През 2022 г. В Пекин всичко беше договорено, но пандемията от COVID-19 и огромният брой отложени мачове в редовния сезон принудиха НХЛ да се оттегли в последния момент.

Това лиши цяло поколение суперзвезди, начело с Конър Макдейвид и Остън Матюс, от възможността да представляват страните си на най-високия форум - до днес.

Новите правила за сигурност: протекторите за врат

Интересен детайл в този турнир е задължителното носене на протектори за врата (neck guards) - правило, въведено от IIHF след трагичния инцидент с Адам Джонсън в Англия.

За много от звездите на НХЛ това е новост, с която трябваше да свикнат по време на тренировките в Италия. Капитанът на Канада Сидни Кросби сподели, че е прекарал седмици в търсене на най-удобния модел, за да не пречи на играта му, но подчерта, че безопасността на колегите му е приоритет.

Скандалът с “късия лед” и безопасността

Освен забавянето на строежа, в средите на НХЛ прехвърчаха искри и заради размерите на игрището. Докато в НХЛ се играе на по-тесни пързалки, международният стандарт е по-широк.

Организаторите в Милано трябваше да направят сложни технически корекции, за да отговорят на изискванията на Лигата за “хибриден” размер, който да минимизира риска от контузии.

Бил Дейли, заместник-комисар на НХЛ, беше категоричен: “Ако ледът не е безопасен, нашите играчи няма да излязат на него“.

Това принуди италианците да наемат северноамерикански експерти по леда, които да работят денонощно в “Санта Джулия” паралелно със строителите.

Кои са фаворити за титлата в Милано/Кортина?

Докато Канада и САЩ са сочени за фаворити, актуалният шампион Финландия, Швеция и Чехия винаги са в играта, а Германия влиза в турнира с огромно самочувствие след среброто си от 2018 г. и силното присъствие на Леон Драйзатъл в атака.

Швейцария, водена от капитана на Нешвил Роман Йоси, също не е за подценяване - те доказаха, че могат да затворят играта и да победят всеки от големите с желязна дисциплина и невероятно вратарство. Швейцарците вече стартираха с убедителен успех с 4:0 над Франция в Група А, което бе доказателство за класата им. Същото се отнася за Канада и САЩ, които вкараха по пет гола съответно на Чехия и Латвия.

