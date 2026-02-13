Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Олимпиецът от Бенин не може да се разхожда "свободно"

Олимпиецът от Бенин не може да се разхожда "свободно"

  • 13 фев 2026 | 14:58
  • 214
  • 0
Олимпиецът от Бенин не може да се разхожда "свободно"

Откакто е пристигнал в Бормио, Натан Чибозо не може да се разхожда по уличките на малкия курорт в Ломбардия, без да бъде спрян от журналисти, от фенове или от други спортисти, предава АФП. Той е първият спортист в историята на Бенин, който участва в зимни Олимпийски игри и се опитва да се възползва максимално от това преживяване.

"Браво за класирането, следя те от известно време", му казва един от наблюдателите за Олимпийските игри през 2030, който го среща в хотела. Чибозо се усмихва и се опитва да отдели време на всеки - да благодари, да изслуша събеседника си и да отговаря на многобройни въпроси.

На 21 години той ще стане първият атлет, който ще представи Бенин, като ще участва в събота в гигантския слалом на писта "Стелвио" в Бормио, преди да кара и в слалома в понеделник.

"Честно казано, е невероятно да съм тук, и е огромна гордост да представлявам Бенин", каза скиорът пред АФП. Той бе знаменосец на държавата си на церемонията по откриването на Игрите преди седмица, като признава, че "това е момент, който ще запомни".

Той е роден в Париж от майка от Того и баща от Бенин, но е израснал в Дьоз-Алп, където родителите му са се настанили, когато е бил на една година. Той се записва в локалния клуб по ски още като малък.

"Започнах да се състезавам и си казвах, че това наистина е страст и искам да продължа, защото обичам това", каза Чибозо. Така той влиза в академия по ски в Брид-ле-Бен, където не са събрани национали, но все пак състезатели, които искат да имат високо ниво. Така започва и участията си за Европейската купа.

До 2022 скиорът, който има френско, бенинско и тогоанско гражданство, се състезава за Франция, преди да избере страната на майка си Того, а тази зима вече е в тима на Бенин.

"Баща ми създаде асоциация по ски в Бенин и си казах, че ще е готино да се състезавам за страната, да представя корените си и тези на баща ми", признава той, като добавя, че иска да развие зимните спортове в страните от Западна Африка.

Натан Чибозо е студен по спортен мениджмънт, като едновременно с това работи, но трябваше да покрие и нормите на Международната федерация по ски. Всеки олимпийски комитет има "универсална" квота да един скиор в алпийските дисциплини, но тя се дава, при положение, че той е участвал и е завършил поне пет състезания през сезона, и то с добри резултати.

"Като разбрах, че съм се класирал, това освободи голяма част от напрежението и стреса и успях да направя още по-добри резултати", разказва той. "Сигурно е, че има стрес при мен, но ще се опитам да извлека максимално удоволствие", казва Чибозо за предстоящите си стартове в Бормио, като ще има възможност да кара до идола си Марко Одермат.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

САЩ и Германия започнаха по план в Милано - Кортина 2026

САЩ и Германия започнаха по план в Милано - Кортина 2026

  • 13 фев 2026 | 09:11
  • 733
  • 0
54-годишен е най-възрастният американски олимпиец

54-годишен е най-възрастният американски олимпиец

  • 13 фев 2026 | 09:04
  • 1783
  • 0
Най-силният отбор в историята на САЩ може да оспори господството на Канада

Най-силният отбор в историята на САЩ може да оспори господството на Канада

  • 13 фев 2026 | 08:51
  • 7789
  • 3
Дойде да гледа Олимпиадата, а полицията го арестува за престъпление отпреди 16 години

Дойде да гледа Олимпиадата, а полицията го арестува за престъпление отпреди 16 години

  • 13 фев 2026 | 08:25
  • 5236
  • 1
Ден 7 в Милано – Кортина: Клаебо донесе осмо злато на Норвегия

Ден 7 в Милано – Кортина: Клаебо донесе осмо злато на Норвегия

  • 13 фев 2026 | 13:55
  • 6899
  • 1
Българите в Милано - Кортина днес: Ски бегачите ни приключиха, ред е за биатлонистите

Българите в Милано - Кортина днес: Ски бегачите ни приключиха, ред е за биатлонистите

  • 13 фев 2026 | 14:17
  • 17408
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

  • 13 фев 2026 | 14:32
  • 5624
  • 12
Димитров: Силите са балансирани, Исландия бележи исторически възход, елиминира Англия

Димитров: Силите са балансирани, Исландия бележи исторически възход, елиминира Англия

  • 13 фев 2026 | 14:59
  • 875
  • 0
Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

  • 13 фев 2026 | 07:30
  • 19358
  • 38
България започва с две домакинства в Лигата на нациите

България започва с две домакинства в Лигата на нациите

  • 13 фев 2026 | 10:55
  • 13969
  • 18
Българите в Милано - Кортина днес: Ски бегачите ни приключиха, ред е за биатлонистите

Българите в Милано - Кортина днес: Ски бегачите ни приключиха, ред е за биатлонистите

  • 13 фев 2026 | 14:17
  • 17408
  • 5
Ден 7 в Милано – Кортина: Клаебо донесе осмо злато на Норвегия

Ден 7 в Милано – Кортина: Клаебо донесе осмо злато на Норвегия

  • 13 фев 2026 | 13:55
  • 6899
  • 1