Олимпиецът от Бенин не може да се разхожда "свободно"

Откакто е пристигнал в Бормио, Натан Чибозо не може да се разхожда по уличките на малкия курорт в Ломбардия, без да бъде спрян от журналисти, от фенове или от други спортисти, предава АФП. Той е първият спортист в историята на Бенин, който участва в зимни Олимпийски игри и се опитва да се възползва максимално от това преживяване.

Nathan Tchibozo, 21 ans, va devenir le premier sportif à représenter le Bénin aux Jeux Olympiques d'hiver. Engagé en slalom et en géant samedi et lundi, le skieur des Deux-Alpes raconte un parcours construit sans moyens, porté par le soutien familial et la création récente d'une… pic.twitter.com/VM2NL3ESh0 — L'Équipe (@lequipe) February 13, 2026

"Браво за класирането, следя те от известно време", му казва един от наблюдателите за Олимпийските игри през 2030, който го среща в хотела. Чибозо се усмихва и се опитва да отдели време на всеки - да благодари, да изслуша събеседника си и да отговаря на многобройни въпроси.

На 21 години той ще стане първият атлет, който ще представи Бенин, като ще участва в събота в гигантския слалом на писта "Стелвио" в Бормио, преди да кара и в слалома в понеделник.

"Честно казано, е невероятно да съм тук, и е огромна гордост да представлявам Бенин", каза скиорът пред АФП. Той бе знаменосец на държавата си на церемонията по откриването на Игрите преди седмица, като признава, че "това е момент, който ще запомни".

🇧🇯⛷️🏂 ALL BEHIND NATHAN TCHIBOZO DURING THE 2026 WINTER OLYMPICS!

From February 6 to 22, 2026, during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, Benin is writing a historic chapter in its sporting journey. At just 22 years old, Nathan TCHIBOZO will proudly represent the… pic.twitter.com/zWQqiPbkVS — Dean (@Deangongue) February 7, 2026

Той е роден в Париж от майка от Того и баща от Бенин, но е израснал в Дьоз-Алп, където родителите му са се настанили, когато е бил на една година. Той се записва в локалния клуб по ски още като малък.

"Започнах да се състезавам и си казвах, че това наистина е страст и искам да продължа, защото обичам това", каза Чибозо. Така той влиза в академия по ски в Брид-ле-Бен, където не са събрани национали, но все пак състезатели, които искат да имат високо ниво. Така започва и участията си за Европейската купа.

До 2022 скиорът, който има френско, бенинско и тогоанско гражданство, се състезава за Франция, преди да избере страната на майка си Того, а тази зима вече е в тима на Бенин.

"Баща ми създаде асоциация по ски в Бенин и си казах, че ще е готино да се състезавам за страната, да представя корените си и тези на баща ми", признава той, като добавя, че иска да развие зимните спортове в страните от Западна Африка.

Натан Чибозо е студен по спортен мениджмънт, като едновременно с това работи, но трябваше да покрие и нормите на Международната федерация по ски. Всеки олимпийски комитет има "универсална" квота да един скиор в алпийските дисциплини, но тя се дава, при положение, че той е участвал и е завършил поне пет състезания през сезона, и то с добри резултати.

"Като разбрах, че съм се класирал, това освободи голяма част от напрежението и стреса и успях да направя още по-добри резултати", разказва той. "Сигурно е, че има стрес при мен, но ще се опитам да извлека максимално удоволствие", казва Чибозо за предстоящите си стартове в Бормио, като ще има възможност да кара до идола си Марко Одермат.