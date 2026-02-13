Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Имат ли право хокеистите да се бият на Олимпиадата?

Имат ли право хокеистите да се бият на Олимпиадата?

  • 13 фев 2026 | 14:50
  • 201
  • 0
Имат ли право хокеистите да се бият на Олимпиадата?

В НХЛ сбиванията между хокеистите на леда са често срещана гледка, но на Олимпиадата това поведение не е разрешено. Всъщност, Международната федерация по хокей на лед (IIHF) изрично е уточнила в спортните правила, че боят “не е част от ДНК-та на международния хокей на лед”. Това важи и за Олимпиадите.

Хокеистите, които все пак успеят да се сбият на олимпийския лед, рискуват да бъдат наказани или дори изключени от турнира. Също така, при по-продължителни наказания, тяхното действие може да се пренася и в други състезания под шапката на IIHF. Така, ако някой играч бъде наказан по време на финала на Олимпиадата, то той ще продължи да изтърпява наказанието си и в следващите турнири на IIHF.

В НХЛ се гледа по-благосклонно на боя на леда и масовата практика е наказанията да са до 5 наказателни минути.

На Олимпийските игри в Милано и Кортина за първи път от 2014 година насам участват играчи от НХЛ от САЩ и Канада.

След 12 години: звездите на НХЛ отново “взривяват” Олимпийските игри
След 12 години: звездите на НХЛ отново “взривяват” Олимпийските игри
Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Милано - Кортина 2026

САЩ и Германия започнаха по план в Милано - Кортина 2026

САЩ и Германия започнаха по план в Милано - Кортина 2026

  • 13 фев 2026 | 09:11
  • 733
  • 0
54-годишен е най-възрастният американски олимпиец

54-годишен е най-възрастният американски олимпиец

  • 13 фев 2026 | 09:04
  • 1783
  • 0
Най-силният отбор в историята на САЩ може да оспори господството на Канада

Най-силният отбор в историята на САЩ може да оспори господството на Канада

  • 13 фев 2026 | 08:51
  • 7787
  • 3
Дойде да гледа Олимпиадата, а полицията го арестува за престъпление отпреди 16 години

Дойде да гледа Олимпиадата, а полицията го арестува за престъпление отпреди 16 години

  • 13 фев 2026 | 08:25
  • 5232
  • 1
Ден 7 в Милано – Кортина: Клаебо донесе осмо злато на Норвегия

Ден 7 в Милано – Кортина: Клаебо донесе осмо злато на Норвегия

  • 13 фев 2026 | 13:55
  • 6895
  • 1
Българите в Милано - Кортина днес: Ски бегачите ни приключиха, ред е за биатлонистите

Българите в Милано - Кортина днес: Ски бегачите ни приключиха, ред е за биатлонистите

  • 13 фев 2026 | 14:17
  • 17395
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

  • 13 фев 2026 | 14:32
  • 5576
  • 12
Димитров: Силите са балансирани, Исландия бележи исторически възход, елиминира Англия

Димитров: Силите са балансирани, Исландия бележи исторически възход, елиминира Англия

  • 13 фев 2026 | 14:59
  • 837
  • 0
Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

  • 13 фев 2026 | 07:30
  • 19347
  • 38
България започва с две домакинства в Лигата на нациите

България започва с две домакинства в Лигата на нациите

  • 13 фев 2026 | 10:55
  • 13951
  • 18
Българите в Милано - Кортина днес: Ски бегачите ни приключиха, ред е за биатлонистите

Българите в Милано - Кортина днес: Ски бегачите ни приключиха, ред е за биатлонистите

  • 13 фев 2026 | 14:17
  • 17395
  • 5
Ден 7 в Милано – Кортина: Клаебо донесе осмо злато на Норвегия

Ден 7 в Милано – Кортина: Клаебо донесе осмо злато на Норвегия

  • 13 фев 2026 | 13:55
  • 6895
  • 1