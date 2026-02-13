Имат ли право хокеистите да се бият на Олимпиадата?

В НХЛ сбиванията между хокеистите на леда са често срещана гледка, но на Олимпиадата това поведение не е разрешено. Всъщност, Международната федерация по хокей на лед (IIHF) изрично е уточнила в спортните правила, че боят “не е част от ДНК-та на международния хокей на лед”. Това важи и за Олимпиадите.

Хокеистите, които все пак успеят да се сбият на олимпийския лед, рискуват да бъдат наказани или дори изключени от турнира. Също така, при по-продължителни наказания, тяхното действие може да се пренася и в други състезания под шапката на IIHF. Така, ако някой играч бъде наказан по време на финала на Олимпиадата, то той ще продължи да изтърпява наказанието си и в следващите турнири на IIHF.

3-1 till Finland i boxplay 👀



📲 Streama hela OS i Milano Cortina 2026 på HBO Max och se det bästa på Eurosport 1. pic.twitter.com/QQm5Hhe5Ae — Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) February 13, 2026

В НХЛ се гледа по-благосклонно на боя на леда и масовата практика е наказанията да са до 5 наказателни минути.

На Олимпийските игри в Милано и Кортина за първи път от 2014 година насам участват играчи от НХЛ от САЩ и Канада.

Снимки: Imago